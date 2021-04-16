Músico Bruno Sotil se apresenta on-line na quarta-feira (21/04)

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MÚSICA
Bruno Sotil
O músico está fazendo uma série de apresentações on-line, as lives são o show autoral "Da Roça à Cidade". Nesta terça-feira (21), a transmissão ocorre às 16h, no canal no YouTube do cantor.
Pipo Pegoraro
O cantor apresenta o trabalho “Antropocósmico” às 20h, em seu canal no YouTube, o show faz parte de uma série de cinco apresentações, no total.
Ellefante
A banda brasiliense se apresenta às 20h, no YouTube, as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: R$10 a R$20. Venda: no site Sympla.
Festival Mucho!
O festival musical ocorre completamente on-line, de 21 a 25 de abril. Com transmissões em seu canal no YouTube, o evento conta com mesas e shows virtuais. Confira a programação do dia:
TEATRO
A Genealogia Celeste de uma Dança
Monólogo virtual com atuação de Luciano Chirolli e texto de Juliana Leite. Sua transmissão ocorre às 20h, Zoom, acessível via Sympla Streaming. O ingresso gratuito pode ser adquirido no site Sympla.
Cavalos em Campos Virtual
O monólogo virtual conta com a atuação de Alexandre Paz e direção de Nina da Costa Reis. Suas transmissões ocorrem nos dias 13, 14, 15, 20, 21 e 22 de abril, às 19h30, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Venda: no site Sympla.
A Poderosa Sou Eu
Espetáculo de stand-up comedy com Leila Navarro. Suas transmissões ocorrem do dia 14 a 25 de abril, de quarta a domingo, sempre às 21h. A plataforma em que o espetáculo será exibido é o YouTube, as instruções de acesso serão fornecidas próximo ao início do evento. Ingresso: R$ 0 a R$ 100. Venda: no site Sympla.
Eu|Telma
O espetáculo solo de Nicole Marangoni ocorre às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo. Duração: 50 minutos. Classificação Indicativa: 14 anos.
EXPOSIÇÃO
Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo
Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.
Nossa Casa
A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.