Músico Arismar Espírito Santo faz live na quinta-feira (01/07)

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MÚSICA
Arismar Espírito Santo
O paulista se apresenta às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla. No repertório, xote, baião, samba, choro, valsa caiçara, vivências musicais e temas que trazem a riqueza da canção brasileira, intercalados com narrativas selecionadas para a apresentação. Duração: 60 minutos. Classificação Indicativa: livre.
Projeto Forrozin de Quinta
Apresentação ao vivo, às 19h, com Isa, Chiquinho e convidados. Couvert: R$ 10. No restaurante Casa de Bamba (R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória). Informações: (27) 3026-7868.
Gustavo Hemaidan
O músico se apresenta ao vivo, às 19h, no Sabor da Cachaça (Av. Dante Michelini, 775, Bloco A Lj 03, Jardim da Penha, Vitória). Informações: (27) 3019-0066.
Cecitônio Coelho e Rodrigo Nogueira
Os artistas levam samba de raiz, às 19h30, ao Enredo Botequim (R. Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória). Informações: (27) 99687-5210.
TEATRO
Paulo Freire, O Andarilho da Utopia
Espetáculo virtual com atuação de Richard Riguetti e dramaturgia de Júnior Santos. Sua transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 25 a R$75. Venda: no site Sympla. Duração: 90 minutos. Classificação Indicativa: 12 anos.
Monstro
Peça virtual com dramaturgia e interpretação de Ricardo Corrêa. Sua transmissão ocorre às 21h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Seus ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla.
Vozes do Amor
Espetáculo virtual com Taís Carolina. Sua transmissão ocorre às 20h30, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 12,50 a R$ 36,36. Venda: no site Sympla.
EXPOSIÇÃO
Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo
Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.
Nossa Casa
A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.