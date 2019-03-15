Música, cinema e exposição. Confira os eventos desta terça (18/03)

Exposição da artista Claudia França com uma instalação, na qual é construída um espaço de casa, com seu fio condutor sendo a domesticidade. Galeria Homero Massena. Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória. Visitação: de segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados, das 13h às 17h. Entrada gratuita. Informações: (27) 3132-8395. Até 25 de maio