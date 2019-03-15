Música, cinema e exposição. Confira os eventos desta terça (18/03)

ESPECIAL
Dia do Curioso Musical
Handpan e a Percussão Transcendente, com Luccas Martins. Às 19h30. Teatro Virgínia Tamanini, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3232-4752.
BALADA
Barrerito Chopperia
Rian & Rodrigo, Richard Viana e Breno & Bernardo. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Entrada gratuita. Informações: (27) 99810-4312.
AUDIOVISUAL
CineClube Afoxé
Com a exibição do filme “A Câmera de João”, de Tothi Cardoso. Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim. Rua Muniz Freire, 23, Centro, Vitória. Entrada gratuita.
EXPOSIÇÃO
Trabalho do Chão
Exposição da artista Claudia França com uma instalação, na qual é construída um espaço de casa, com seu fio condutor sendo a domesticidade. Galeria Homero Massena. Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória. Visitação: de segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados, das 13h às 17h. Entrada gratuita. Informações: (27) 3132-8395. Até 25 de maio