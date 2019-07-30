Musica ao vivo e balada nesta quarta (31)

Música AO ViVo
Rodrigo Nogueira e Cecitônio Coelho
20h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3222-3074.
Di Morais
MPB. Às 19h. Shopping Montserrat. Avenida Eldes Scherrer Souza, 2162, Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada Gratuita. Informações: (27) 3422-2100.
Balada
Barrerito Chopperia
Com Rômulo Aranttes, Allan Vieira, Átila Diniz, Breno & Bernardo, DJ Pedro Schmid, DJ Vinny, Dione & Thiago, Felipe Brava, Garotos da Praia, Luca Di Belucio, Lucas & Felipe, Marcos Rauta, Mila, Nesse Clima, Rian & Rodrigo, Rickson Maioli, SambAdm, Samba da Getúlio (SDG) e SambaSoul. 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 99810-4312.
Felipe Brava e Ivan & Matheus
21h. Wanted Pub. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 20 (de 23h à 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.
Festa
Rock Move
Às 20h. Victoria Pub. Rua Judith Leão Castelo Ribeiro, 445, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 99751-2970.