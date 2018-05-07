Mucane 25 anos: show com Rincon Sapiência

No dia 13 de maio, dia do aniversário do museu, a partir das 16 horas, acontece a programação cultural Memória e Resistência, que aproxima a tradição do contemporâneo, através da dança e da música. Confira na matéria publicada no Divirta-se.
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