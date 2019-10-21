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Audiovisual

Mostra Brasil Marginal de terça (22/10) a domingo (27/10)

Exibição de filmes do cinema marginal no Sesc Glória

Publicado em 21 de Outubro de 2019 às 14:31

Publicado em 

21 out 2019 às 14:31
  • Terça (22/10): "Tudo é Brasil", de Rogério Sganzerla.
  • Quarta (23/10): "A Super-Fêmea", de Anibal Massaini.
  • Quinta (24/10): "A Meia Noite Levarei sua Alma", de José Mojica Marins.
  • Sexta (25/10): Exibição de curtas metragens.
  • Sábado (26/10): "O Bandido da Luz Vermelha", de Rogério Sganzerla. 
  • Domingo (27/10): "Meteorango Kid - O Herói Intergalático", de André Luiz de Oliveira.

Quando?

Terça (22/10) a domingo (27/10), às 18h20

Onde?

Sesc Glória, Av. Jerônimo Monteiro, 428 - Centro, Vitória

Quanto?

Entrada gratuita

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