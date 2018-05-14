Mostra Aldeia Sesc Ilha do Mel

Dialogando com a programação, estão previstas oficinas de artes visuais, discussões sobre a literatura, exibição de um breve panorama do cinema local, shows musicais e a exposição 'Arena Conta... Teatro e Resistência no Brasil (1965 - 1970)'.

Publicado em 14 de Maio de 2018 às 15:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mai 2018 às 15:25
Os eventos são gratuitos, no Sesc Glória e com classificação indicativa livre, exceto quando indicados na programação. Os espetáculos são pagos e custam R$ 5 (meia-entrada e comerciários), R$ 6 (conveniados) e R$ 10 (inteira), exceto os apresentados no Parque Moscoso e na Rua Sete. As entradas para as peças estão à venda na bilheteria do Sesc Glória, que fica na Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Informações pelo telefone (27) 3232-4750.
Terça - 15/05
19h30: Abertura da Exposição Arena Conta... Teatro e Resistência no Brasil (1965-1970)", no 4° pavimento do Centro Cultural Sesc Glória.
Quarta - 16/06
19h: Efemérides  Literatura. Palestra: Amâncio Pereira e o Teatro Romântico, com Duílio Kuster Cid e Telma Smith (ES), na Sala da Palavra. 
20h30: Espetáculo Local  Dança. CAOS, da In Pares Cia de Dança, no Teatro Glória. Classificação indicativa: 12 anos.
Quinta - 17/05
18h: Reflexões cênicas, da peça CAOS, no Banco de Texto.
18h: Sessão de cinema com os filmes Além do mar que há entre lá e cá, Calado, Perto da Minha Casa e Cavalo de Ferro, na Sala de Cinema.
20h30: Espetáculo Local  Teatro, com a peça Os Sequestrados, do Grupo Seis & Meia e Edilamar Fogos Produções, no Teatro Virgínia Tamanini, Sesc Glória. Ingressos à venda apenas no dia. Classificação indicativa: 14 anos.
Sexta - 18/05
17h30: Reflexões cênicas, da peça Os Sequestrados, no Banco de Textos.
19h: Espetáculo Palco Giratório  Intercâmbio, com o espetáculo Quixotinadas, com o Grupo Vira-Lata de Teatro. Em Frente à Catedral Metropolitana de Vitória, Centro, Vitória. Aberto ao público.
19h30: Sessão de cinema, com os filmes Ilhados, Uma, Ilhas Cayman e No Principio era o verbo, na Sala de Cinema.Classificação indicativa: 12 anos.
20h30: Espetáculo Local  Teatro, com a peça A Fuga, do Grupo Z de Teatro, no Teatro Virgínia Tamanini. Ingressos à venda apenas no dia. Classificação indicativa: 12 anos.
Sábado - 19/05
14h: Reflexões cênicas, com a peça Quixotinadas, no Banco de Textos.
15h30: Reflexões cênicas, com a peça A Fuga, no Banco de Textos.
17h30: Espetáculo Palco Giratório  Teatro de Rua, "Os Cavaleiros Da Triste Figura", do Grupo Teatral Boca em Cena (SE), na Rua Sete de Setembro, Centro, Vitória. Aberto ao público.
18h: Sessão de cinema, com os filmes Dinossauros, Confinópolis  A Terra dos sem-chave, Repolho e Manada, na Sala de Cinema. Classificação indicativa: 16 anos.
19h30: Espetáculo local  Dança, Outros: Uma Experiência Entre Dança e Performance, do Coletivo Corpus Kardia, no Teatro Virgínia Tamanini. Ingressos à venda apenas no dia. Classificação indicativa: 16 anos.
20h30: Espetáculo local  Dança, com a peça Negro De Todas As Cores, da Cia de Dança Afro Negraô, no Teatro Glória. 
Domingo - 20/05
11h: Espetáculo Local - Circo, Dose Dupla, do Grupo Lacarta Circo Teatro, no Parque Moscoso. Aberto ao público.
14h e 15h30: Reflexões cênicas, Outros: Uma Experiência Entre Dança e Performance, Negro De Todas As Cores, no Banco de Textos.
17h: Espetáculo local  Teatro infanto-juvenil, A Menina Que Queria Ser Estrela, da Cia NÓS de Teatro, no Teatro Glória. 
18h: Sessão de cinema, com os filmes Melodiário  sobre a obra Jaceguay Lins, Ilhados, Milagre e A Fantástica Vida de Baffus Bagus Bagarius, na Sala de Cinema. Classificação indicativa: 12 anos.
19h30: Espetáculo local  Teatro, Loading Lab Antes Do Café Da Manhã, do Repertório Artes Cênicas, na Casa Má Companhia. Rua Professor Baltazar, 125, Centro, Vitória. Classificação indicativa: 18 anos.
Terça - 22/05
17h: Sessão de cinema, com Pássaro de Papel, A Cor do Fogo e a Cor da Cinza e Ali, na Costa Pereira, na Sala de Cinema. Classificação indicativa: 10 anos.
17h: Reflexões Cênicas, com "Dose Dupla", "Loading Lab Antes Do Café Da Manhã" e "A Menina Que Queria Ser Estrela", no Banco de Textos. 
20h: Show Musical, com a banda Transe com Francesca e Fernando Zorzal, no Teatro Virgínia Tamanini.
Quarta - 23/05
18h: Sessão de cinema com os filmes Além do mar que há entre lá e cá, Calado, Perto da Minha Casa e Cavalo de Ferro, na Sala de Cinema.
19h: Espetáculo local - Dança, com "LIQÜ{ID}", da Cia K, no Teatro Virgínia Tamanini.
Quinta - 24/05
18h: Reflexões cênicas, com "LIQÜ{ID}", no Banco de Textos.
20h30: Espetáculo local  Dança, com "ZOON", da Cia Reverence de Dança, no Teatro Virgínia Tamanini. Classificação indicativa: 12 anos.
Sexta - 25/05
17h30: Reflexões cênicas, com "ZOON", no Banco de Textos.
19h: Espetáculo local  Teatro, "A Caixa de Areia", da Trupe Teatral Agora Somos Seis (SE), no Teatro Virgínia Tamanini. Classificação indicativa: 14 anos.
20h: Espetáculo local  Teatro, com "A Lenda do Reino Partido", da Folgazões Companhia de Artes Cênicas, no Teatro Virgínia Tamanini. Classificação indicativa: 12 anos.
Sábado - 26/05
11h: Espetáculo local  Teatro de rua, "Memórias à Venda", do Instituto Cultural Tambor de Raiz, na Praça Ubaldo Ramalhete, Rua Sete de Setembro, Centro, Vitória. Aberto ao público.
13h: Reflexões cênicas, com "A Caixa de Areia", "A Lenda do Reino Partido" e "Memórias à Venda", no Banco de Textos.
17h30: Espetáculo local  Teatro infanto-juvenil, com a peça "O Quintal de Histórias", da companhia Vão Brincar, no Teatro Virgínia Tamanini.
18h30: Reflexões cênicas, com "O Quintal de Histórias", no Banco de Textos.
19h30: Espetáculo Palco Giratório, com a peça "Eles não usam tênis naique", da Cia Marginal, no Teatro Glória.

