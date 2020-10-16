Milton Nascimento integrará festival digital no domingo (25)

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Drive-in
Aventura Canina- O Show
ATUALIZAÇÃO: Em comunicado, a equipe do evento relatou o adiamento do mesmo para o dia 8 de novembro devido à confirmação meteorológica de fortes chuvas no dia 25 de outubro. Adaptação livre no teatro do desenho “Patrulha Canina”. Às 17h30h, no Vitória Sessions Drive-in (Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, Vitória). Ingresso: R$ 100 (setor standart) e R$ 120(setor premium) .Quantidade máxima de pessoas por carro: 5. Capacidade de Carros : 300 vagas . Vendas: No site Sympla. Classificação : livre
Fake Lives- Diogo Portugal
ATUALIZAÇÃO: Em comunicado, a equipe do evento relatou o adiamento do mesmo devido à confirmação meteorológica de fortes chuvas no dia 25 de outubro. Sua nova data ainda será divulgada posteriormente. Espetáculo stand-up onde o comediante Diogo Portugal explora a temática do "novo normal", com o home oficce, o uso de máscaras e as outras mudanças exigidas pelo momento. Às 20h30h, no Vitória Sessions Drive-in (Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, Vitória). Ingresso: R$ 80. Quantidade máxima de pessoas por carro: 5. Capacidade de Carros : 300 vagas . Vendas: No site Sympla. Classificação : 14 anos.
Lives Musicais
2º Rio Montreux Jazz Festival
A partir das 16h30, no canal no YouTube do festival. O festival vai reunir mais de 20 artistas, neste dia contará com Milton Nascimento com Sing Harlem, Samuel Rosa e Maria Gadú; Toquinho e Yamandu Costa; Sérgio Dias Jazz Mania; Anat Cohen and Friends; Funk Orquestra; Rio Jazz Orchestra; Jonathan Ferr; e Jaques Morelenbaum CelloSam3aTrio.
Brasis no Paiol em Casa
A partir das 18h, no canal no YouTube Projeto Brasis. Confira a programação:
André Prando
Às 20h, no perfil no Instagram e canal no YouTube do cantor. Com a live "Prando Canta Clássicos, Baladas, Fossas e Afins".
Teatro
O Peso do Pássaro Morto
Monólogo com encenação de Helena Cerello baseada na obra homônima da escritora Aline Bei. Às 16h, no Zoom, acessível através da plataforma Sympla Streaming. Ingressos colaborativos: R$ 20 a R$ 250. Venda: No site Sympla. Classificação: 16 anos.
11º Circuito Banestes de Teatro (on-line)
De 25 de outubro a 4 de dezembro o circuito de teatro estará transmitindo espetáculos ao vivo e gratuitos no canal no YouTube da WB produções. “E Foram Quase Felizes Para Sempre” é o espetáculo do dia, com atuação de Heloísa Périssé, sendo transmitido direto do Teatro Universitário Ufes.
Infantil
“Que História Contar?”
O projeto é uma série de sessões de contação de histórias infantis apresentadas por atores, músicos e palhaços, que vai de 12 a 31 de outubro. Uma obra diferente será contada a cada dia, sempre às 10h, seguida de um bate-papo ou de uma oficina interativa com os artistas na plataforma Zoom. Ingressos: R$ 7,50 a R$ 15. Venda: No site Sympla. Classificação indicativa: Livre (recomendado para crianças a partir de 3 anos). Obs.: O conteúdo ficará disponível até 12 de dezembro. Confira o espetáculo do dia.
Pluft, o Fantasminha
O espetáculo será exibido às 16h, no Facebook do projeto Diversão em Cena e no canal no YouTube da Arcelor Mittal.
Cinema
Mostras Cine.Ema e Cine.Eminha
O Festival Nacional de Cinema Ambiental do Espírito Santo está com duas mostras de cinema disponíveis em seu site, de 5 de outubro a 9 de novembro. A Mostra Cine.Ema reúne 20 filmes, entre documentários, ficções e animações do Brasil , enquanto 4 filmes lúdicos para consciência ambiental infantil compõem a Mostra Cine.Eminha.
Mostra De Cinema • Mov.Lab
Disponível para visualização e votação on-line de 15 a 29 de outubro, na Plataforma MoV.On. Confira os filmes que compõem a mostra e podem ser acessados de forma gratuita: