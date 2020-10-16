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Milton Nascimento integrará festival digital no domingo (25)

O terceiro dia do 2° Rio Montreux Jazz Festival também contará com Toquinho e outros; confira a agenda

Publicado em 

16 out 2020 às 19:34

Publicado em 16 de Outubro de 2020 às 19:34

O cantor Milton Nascimento
O cantor Milton Nascimento Crédito: Reprodução/TV Globo

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Drive-in

Aventura Canina- O Show

ATUALIZAÇÃO:  Em comunicado, a equipe do evento relatou o adiamento do mesmo para o dia 8 de novembro devido à confirmação meteorológica de fortes chuvas no dia 25 de outubro. Adaptação livre no teatro do desenho “Patrulha Canina”. Às 17h30h,  no Vitória Sessions Drive-in (Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, Vitória). Ingresso: R$ 100 (setor standart) e R$ 120(setor premium) .Quantidade máxima de pessoas por carro: 5. Capacidade de Carros : 300 vagas . Vendas: No site Sympla. Classificação : livre

Fake Lives- Diogo Portugal

ATUALIZAÇÃO: Em comunicado, a equipe do evento relatou o adiamento do mesmo devido à confirmação meteorológica de fortes chuvas no dia 25 de outubro. Sua nova data ainda será divulgada posteriormente. Espetáculo stand-up onde o comediante Diogo Portugal explora a temática do "novo normal", com o home oficce, o uso de máscaras e as outras mudanças exigidas pelo momento. Às 20h30h, no Vitória Sessions Drive-in (Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, Vitória). Ingresso: R$ 80. Quantidade máxima de pessoas por carro: 5. Capacidade de Carros : 300 vagas . Vendas: No site Sympla. Classificação : 14 anos.

Lives Musicais

2º Rio Montreux Jazz Festival

A partir das 16h30, no canal no YouTube do festival. O festival vai reunir mais de 20 artistas, neste dia contará com Milton Nascimento com Sing Harlem, Samuel Rosa e Maria Gadú; Toquinho e Yamandu Costa; Sérgio Dias Jazz Mania; Anat Cohen and Friends; Funk Orquestra; Rio Jazz Orchestra; Jonathan Ferr; e Jaques Morelenbaum CelloSam3aTrio.

Brasis no Paiol em Casa

A partir das 18h, no canal no YouTube Projeto Brasis. Confira a programação:

André Prando

Às 20h, no perfil no Instagram e canal no YouTube do cantor. Com a live "Prando Canta Clássicos, Baladas, Fossas e Afins". 

Teatro

O Peso do Pássaro Morto

Monólogo com encenação de Helena Cerello baseada na obra homônima da escritora Aline Bei. Às 16h, no Zoom, acessível através da plataforma Sympla Streaming. Ingressos colaborativos: R$ 20 a R$ 250. Venda: No site Sympla. Classificação: 16 anos.  

11º Circuito Banestes de Teatro (on-line)

De 25 de outubro a 4 de dezembro o circuito de teatro estará transmitindo espetáculos ao vivo e gratuitos no canal no YouTube da WB produções. “E Foram Quase Felizes Para Sempre” é o espetáculo do dia, com atuação de Heloísa Périssé, sendo transmitido direto do Teatro Universitário Ufes.

Infantil

“Que História Contar?”

O projeto é uma série de sessões de contação de histórias infantis apresentadas por atores, músicos e palhaços, que vai  de 12 a 31 de outubro. Uma obra diferente será contada a cada dia, sempre às 10h, seguida de um bate-papo ou de uma oficina interativa com os artistas na plataforma Zoom. Ingressos: R$ 7,50 a R$ 15. Venda: No site Sympla. Classificação indicativa: Livre (recomendado para crianças a partir de 3 anos). Obs.: O conteúdo ficará disponível até 12 de dezembro. Confira o espetáculo do dia. 

Pluft, o Fantasminha

O espetáculo será exibido às 16h, no Facebook do projeto Diversão em Cena e no canal no YouTube da Arcelor Mittal

Cinema

Mostras Cine.Ema e Cine.Eminha

O Festival Nacional de Cinema Ambiental do Espírito Santo está com duas mostras de cinema disponíveis em seu site, de 5 de outubro a 9 de novembro. A Mostra Cine.Ema reúne 20 filmes, entre documentários, ficções e animações do Brasil , enquanto  4 filmes lúdicos para consciência ambiental infantil compõem a Mostra Cine.Eminha. 

Mostra De Cinema • Mov.Lab

Disponível para visualização e votação on-line de 15 a 29 de outubro, na Plataforma MoV.On. Confira os filmes que compõem a mostra e podem ser acessados de forma gratuita: 

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