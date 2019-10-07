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Mariana Coelho se apresenta na Praia do Canto na sexta (11/10)

Cantora capixaba faz show no Spirito Jazz e apresenta um repertório com músicas autorais e influências, como Amy Winehouse

Publicado em 07 de Outubro de 2019 às 15:11

Publicado em 

07 out 2019 às 15:11
Mariana Coelho Crédito: Rafael Santos

Quando?

Dia 11 de outubro de 2019, sexta, às 20h.

Onde?

Spirito Jazz. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. 

Quanto?

R$ 30.

Informações:

(27) 3019-0860.

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