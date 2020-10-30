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Seu Jorge fará show live ao lado da cantora Céu na quinta-feira (5)

A programação também contará com o espetáculo de teatro "Os Vilões de Shakespeare", com  texto do inglês Steven Berkoff e atuação de Marcelo Cerrado

Publicado em 30 de Outubro de 2020 às 18:11

Publicado em 

30 out 2020 às 18:11
O cantor Seu Jorge
O cantor Seu Jorge Crédito: Cena do filme "A vida marinha com Steve Zissou"/ Reprodução

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Lives Musicais

Cristovão Bastos

Às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo. A live faz parte da programação semanal #sescemcasa. 

Seu Jorge Convida Céu

Música ao vivo 

Sergio Rouver Saxofonista

Às 20h, no Braseiro da Ilha (Av Des. Demerval Lirio, nº 600, Mata da Praia, Vitória). No repertório, MPB e canções internacionais. Sem cobrança de couvert.

Forró de Bamba

O grupo 1/4 de Coco irá se apresentar às 20h, na Casa de Bamba (R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória). Couvert: R$ 10. 

Teatro

Os Vilões de Shakespeare

O monólogo digital conta com a atuação de Marcelo Cerrado e direção de Sérgio Módela. Sua transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: de R$ 20 a R$ 200. Venda: No site Sympla. Temporada: 05, 12, 19 e 26 de novembro. Classificação: 14 anos.

ASFIXIA

O espetáculo é uma adaptação da obra "Dom Quixote", do escritor Miguel de Cervantes. A peça tem direção de Bruna Celestino, Felipe Beraldo e Gabriel Calça Lombarde.  Sua transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso colaborativo: de 0 R$ a R$ 50. Venda: No site Sympla

Dança

Elo

Espetáculo da T.F.Style Cia de Dança. Às 21h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo. 

Cinema

Mostras Cine.Ema e Cine.Eminha

O Festival Nacional de Cinema Ambiental do Espírito Santo está com duas mostras de cinema disponíveis em seu site, de 5 de outubro a 9 de novembro. A Mostra Cine.Ema reúne 20 filmes, entre documentários, ficções e animações do Brasil , enquanto  4 filmes lúdicos para consciência ambiental infantil compõem a Mostra Cine.Eminha. 

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