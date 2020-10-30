Seu Jorge fará show live ao lado da cantora Céu na quinta-feira (5)

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Lives Musicais
Cristovão Bastos
Às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo. A live faz parte da programação semanal #sescemcasa.
Seu Jorge Convida Céu
Às 20h, no canal no YouTube Teatro Bradesco.
Música ao vivo
Sergio Rouver Saxofonista
Às 20h, no Braseiro da Ilha (Av Des. Demerval Lirio, nº 600, Mata da Praia, Vitória). No repertório, MPB e canções internacionais. Sem cobrança de couvert.
Forró de Bamba
O grupo 1/4 de Coco irá se apresentar às 20h, na Casa de Bamba (R. Gama Rosa, 154, Centro, Vitória). Couvert: R$ 10.
Teatro
Os Vilões de Shakespeare
O monólogo digital conta com a atuação de Marcelo Cerrado e direção de Sérgio Módela. Sua transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: de R$ 20 a R$ 200. Venda: No site Sympla. Temporada: 05, 12, 19 e 26 de novembro. Classificação: 14 anos.
ASFIXIA
O espetáculo é uma adaptação da obra "Dom Quixote", do escritor Miguel de Cervantes. A peça tem direção de Bruna Celestino, Felipe Beraldo e Gabriel Calça Lombarde. Sua transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso colaborativo: de 0 R$ a R$ 50. Venda: No site Sympla.
Dança
Elo
Espetáculo da T.F.Style Cia de Dança. Às 21h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo.
Cinema
Mostras Cine.Ema e Cine.Eminha
O Festival Nacional de Cinema Ambiental do Espírito Santo está com duas mostras de cinema disponíveis em seu site, de 5 de outubro a 9 de novembro. A Mostra Cine.Ema reúne 20 filmes, entre documentários, ficções e animações do Brasil , enquanto 4 filmes lúdicos para consciência ambiental infantil compõem a Mostra Cine.Eminha.