Marcelo Falcão fará live no domingo (19/07); confira a agenda

Lives Musicais
Marcelo Falcão
Às 17h, no canal no YouTube do cantor. Com participação de Felipe Ret.
João Bosco e Vinícius
Às 13h, no canal no YouTube da dupla.
Leci Brandão
Às 19h, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo. Com a participação de Marcus Boldrini.
Rael
Às 18h, no canal no YouTube do cantor.
Xand de Pilares e compositores do Salgueiro
Hugo e Guilherme
Às 15h, no canal no YouTube da dupla.
Leila Pinheiro
Às 18h, no canal no YouTube do Arte 1.
Scalene e Scatolove
As duas bandas irão se apresentar no festival "Se Liga!". Scatolove às 15h, em seu canal no YouTube. Scalene às 16h30, no seu próprio canal. Ao fazer doações antecipadas é possível participar de bate-papo com as bandas no pós show, o valor de R$ 24 deve ser pago através do site Sympla.
André Prando
Às 20h, no canal no YouTube do cantor e em seu perfil no Instagram. No repertório músicas do Caetano Veloso.
Jeff
Às 13h, no canal no YouTube do músico e em seu Instagram.
Infantil
Diversão em Cena "Magia em Casa"
Às 16h, nos perfis no Instagram, Facebook e YouTube do projeto Diversão em Cena. O espetáculo leva mágica para a criançada.
Teatro Online
Fragmentos
Às 21h30, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo. Com o ator Felipe Oládélè.
Exposições digitais
“Reencontro com a Fé”
De 12 de julho a 12 de agosto, em horário livre. No site da mostra. Reúne 39 imagens de peças de arte sacra do acervo do ES.
“Quarentena”
Aberta no dia 3 de julho, a exposição permanente funciona em horário livre no site da galeria Espaço Zagut.
Cinema Online
Cinema #EMCASACOMSESC
Toda semana, sempre a partir de quinta-feira, chegam quatro novos filmes no streaming: sescsp.org.br/cinemaemcas. Eles podem ser acessados gratuitamente. Fique ligado nos títulos que estão disponíveis na plataforma: