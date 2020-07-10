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Marcelo Falcão fará live no domingo (19/07); confira a agenda

A programação também contará com apresentação online da dupla João Bosco e Vinícius

Publicado em 10 de Julho de 2020 às 18:58

Publicado em 

10 jul 2020 às 18:58
Marcelo Falcão
Marcelo Falcão fará live show no domingo (19) Crédito: Jacques Dequeker/ Divulgação

Lives Musicais 

Marcelo Falcão

Às 17h, no canal no YouTube do cantor.  Com participação de Felipe Ret. 

João Bosco e Vinícius

Às 13h, no canal no YouTube da dupla

Leci Brandão

Às 19h, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo. Com a participação de Marcus Boldrini. 

Rael

Às 18h, no canal no YouTube do cantor

Xand de Pilares e compositores do Salgueiro

Hugo e Guilherme

Leila Pinheiro

Scalene e Scatolove

As duas bandas irão se apresentar no festival "Se Liga!". Scatolove às 15h, em seu canal no YouTube. Scalene às 16h30, no seu próprio canal. Ao fazer doações antecipadas é possível participar de bate-papo com as bandas no pós show, o valor de R$ 24 deve ser pago através do site Sympla.

André Prando

Às 20h, no canal no YouTube do cantor em seu perfil no Instagram. No repertório músicas do Caetano Veloso. 

Jeff

Infantil 

Diversão em Cena "Magia em Casa"

Às 16h, nos perfis no InstagramFacebook e YouTube do projeto Diversão em Cena.  O espetáculo  leva mágica para a criançada. 

Teatro Online 

Fragmentos

Às 21h30, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo. Com o ator Felipe Oládélè. 

Exposições digitais 

“Reencontro com a Fé”

De 12 de julho a 12 de agosto, em horário livre. No site da mostra. Reúne 39 imagens de peças de arte sacra do acervo do ES.

“Quarentena”

Aberta no dia 3 de julho, a exposição permanente funciona em horário livre no site da galeria Espaço Zagut

Cinema Online

Cinema #EMCASACOMSESC

Toda semana, sempre a partir de quinta-feira, chegam quatro novos filmes no streaming: sescsp.org.br/cinemaemcas. Eles podem ser acessados gratuitamente. Fique ligado nos títulos que estão disponíveis na plataforma:

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