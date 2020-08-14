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Magro Vala e Banda Mozá irão agitar a terça-feira (18) com live show

A programação do dia também contará com apresentação online de Mariana de Moraes; confira a agenda

Publicado em 

14 ago 2020 às 17:17

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 17:17

Magro
Magro Crédito: Thiago Bruno

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Programação Online

Lives Musicais

Teresa Cristina

Magro Vala e Banda Mozá

Às 20h, no canal no YouTube do Palco Birita Brasil. Magro (20h); Mozá (21h).

Cecitonio Coelho- Solidária

Às 21h, no perfil no Instagram do cantor e no Facebook. Tocando Marisa Monte. A live visa ajudar o projeto “O Bem que Contagia”.  

Mariana de Moraes

Apresentação de Dança Online

Floresta

Cinema Online

Cinema #EMCASACOMSESC

Toda semana, sempre a partir de quinta-feira, chegam quatro novos filmes no streaming: sescsp.org.br/cinemaemcas. Eles podem ser acessados gratuitamente. Fique ligado nos novos títulos que estão disponíveis na plataforma:

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