Magro Vala e Banda Mozá irão agitar a terça-feira (18) com live show

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Lives Musicais
Teresa Cristina
Magro Vala e Banda Mozá
Às 20h, no canal no YouTube do Palco Birita Brasil. Magro (20h); Mozá (21h).
Cecitonio Coelho- Solidária
Às 21h, no perfil no Instagram do cantor e no Facebook. Tocando Marisa Monte. A live visa ajudar o projeto “O Bem que Contagia”.
Mariana de Moraes
Apresentação de Dança Online
Floresta
Às 21h30, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo. Com Marina Guzzo.
Cinema Online
Cinema #EMCASACOMSESC
Toda semana, sempre a partir de quinta-feira, chegam quatro novos filmes no streaming: sescsp.org.br/cinemaemcas. Eles podem ser acessados gratuitamente. Fique ligado nos novos títulos que estão disponíveis na plataforma: