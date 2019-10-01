Shows e teatro

Luisa Sonza, Alceu Valença e musical no Exagerado (16 a 20/10)

Feira de varejo terá novo espaço e receberá shows e peça de teatro para os pequenos.

Publicado em 01 de Outubro de 2019 às 11:49

Luisa Sonza Crédito: Jonathan Wolpert
A maior feira de varejo do Estado, o Exagerado acontece entre os dias 16 e 20 de outubro. Na edição deste ano, a feira abre novo espaço para receber shows e peças de teatro. Na quinta, dia 17, a cantora Luisa Sonza se apresenta com abertura de Gabriela Brown. Na sexta, é a vez de Alceu Valença subir ao palco. No domingo. fechando a programação, o musical "No Mundo Encantado dos Sonhos" promete encantar as crianças.
A feira e os shows acontecerão no Pavilhão de Carapina. O Pavilhão fica na Av. Marginal, 5196, Jardim Carapina, Serra.

LUISA SONZA

Quando?

Dia 17 de outubro de 2019, quinta, às 21h.

Quanto?

Pista: R$ 60 (meia); R$ 120 (inteira). Ingressos à venda no site.
Luisa Sonza Crédito: Fernando Tomaz

ALCEU VALENÇA

Quando?

Dia 18 de outubro de 2019, sexta, às 21h.

Quanto?

Pista: R$ 80 (meia); R$ 160 (inteira). Mesa Se Achegue: R$ 600. Mesa Coladinho: R$ 800. Ingressos à venda no site.
Alceu Valença Crédito: Alexandre Moreira

NO MUNDO ENCANTADO DOS SONHOS

Quando?

Dia 20 de outubro de 2019, domingo, às 16h.

Quanto?

Plateia Juntinho: R$ 25 (meia); R$ 50 (inteira). Plateia Coladinho: R$ 35 (meia); R$ 70 (inteira). Plateia Diamante: R$ 60 (meia); R$ 120 (inteira). Ingressos à venda no site.

