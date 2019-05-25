Lucas Lucco, Formemus e mais nesta sexta (31/05)

SHOW
Xangai e Carlos Papel
Parte do projeto “Cena Local”. Às 20h. Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 30 (meia); R$ 60 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.
Lucas Lucco
Às 22h. Embrazado. Rua Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 45 (meia); R$ 90 (inteira).
ESPECIAL
Formemus 2019
Palestras, workshops e painéis, a partir das 13h. Showcases com Silibrina (SP), Taco de Golfe (SE) e LOTX (SP). Às 20h. Palácio da Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3376-1674.
BALADA
Bolt
Buzzzina. Às 23h. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 10 (lista); R$ 15 (sem lista). Informações: (27) 3311-5216.
Barrerito Chopperia
Rian & Rodrigo e Pedro Soberano. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 99810-4312.
Stone Pub
Freaky Friday. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 2 (100 primeiros todo de preto); R$ 15 (até 23h/ após os 100 primeiros); R$ 20 (após 23h). Informações: (27) 3019-8178.
Fluente
Blecaute. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 25. Informações: (27) 3347-1512.
Correria Music Bar
Reggae Night e Tributo a Pitty, com Kanabaus, Tegwa e Anacrônica. Às 22h. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 10. Informações: (27) 98116-3325.
Liverpub Vitória
Banda Letal, especial “Acústico e Plugado”. Às 22h. Rua Joaquim Lirio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 25 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99944-1204.
Vitrine Music Bar
Funk’n Glow, com Samba Jr., JV de Vila Velha, DJ Klebin e DJ Marcio Santos. Às 22h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10 (lista/ dependendo da ocupação); R$ 20 (couvert máximo). Informações: (27) 99950-1515.
Berlin Room
Brota na Base, com Bero Costa, Isaque Gomes, Monia Lombardi, Cariello. Às 23h. Av. Anísio Fernandes Coelho, 21, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30. Informações: (27) 2142-4206.
Brota na Base, com Bero Costa, Isaque Gomes, Monia Lombardi, Cariello. Às 23h. Av. Anísio Fernandes Coelho, 21, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30. Informações: (27) 2142-4206.
Wood’s Vitória
Com João Felipe & Rafael, DJ Bero Costa, Breno & Lucas e DJ Bruno Fischer. Às 23h. Av. Dante Michelini, 301, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40. Informações: (27) 99889-0278.
Wanted Pub
“Toca o berrante aê!” com Felipe Brava e Léo Lima. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 40 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.
FESTA
Afonsoclaudense Ausente 2019
Shows com Banda da Polícia Militar, Grupo Revelação e Chorinho da Praia. Às 20h. Praça Aderbal Galvão, Afonso Cláudio. Entrada gratuita.
Festa de Caboclo Bernardo
Shows com congada, Luizinho, Natividade, Alternativos Reggae, Swingaê. Às 19h. Praça do Farol. Vila de Regência, Linhares. Entrada gratuita.
Welcome to the Black Box
Skydiving From Hell, Mystery e Stigma. Às 19h. BlackBox Studio Pub. Av Leitão da Silva, 1379, Gurigica, Vitória. Entrada: R$ 10. Informações: (27) 99636-7858.
Skydiving From Hell, Mystery e Stigma. Às 19h. BlackBox Studio Pub. Av Leitão da Silva, 1379, Gurigica, Vitória. Entrada: R$ 10. Informações: (27) 99636-7858.
Forró de Vila Velha
Maratona de Forró, com Joãozinho do Acordeon, Trio Jatobá e DJ André Barros. Às 22h. Jura's Bar. Rua Chales Darwin, 1101, Centro, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (até 23h); R$ 15 (após 23h). Informações: (27) 98886-9755.
Maratona de Forró, com Joãozinho do Acordeon, Trio Jatobá e DJ André Barros. Às 22h. Jura's Bar. Rua Chales Darwin, 1101, Centro, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (até 23h); R$ 15 (após 23h). Informações: (27) 98886-9755.
25ª Festa do Clube do Cavalo
Shows com Talentto’s e Breno & Bernardo. Às 19h. Parque de Exposições de Alfredo Chaves. Rua São Marino, 392, Portal dos Imigrantes, Alfredo Chaves. Entrada gratuita.
Shows com Talentto’s e Breno & Bernardo. Às 19h. Parque de Exposições de Alfredo Chaves. Rua São Marino, 392, Portal dos Imigrantes, Alfredo Chaves. Entrada gratuita.
MÚSICA AO VIVO
Douglas Lopes
Rock e indie. Às 19h30. Shopping Jardins. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3314–5000.
Emerson Arsy Trio
Música instrumental. Às 20h. El Libertador Restaurante. Av, Carlos Gomes de Sá, 500, Mata da Praia, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3025-1516.
Baile do Tabacarana
Samba rock. Às 18h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3222-3074.
Vem Cantar Comigo
Às 20h. 244/Club. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 30. Informações: (27) 99502-0244.
Rogerinho do Cavaco
Samba. Às 21h30. Bar e Choperia Reserva do Gerente. Travessa Delfino Santana, Centro, Guarapari. Entrada gratuita.
Marcus Macedo
Variado. Às 20h. Coco Bambu Vila Velha, Shopping Praia da Costa. Rua Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3141-9100.
O Clássico do Popular
Com Fernando Rueda, no contrabaixo, e Jorge Saadi, no piano. Às 20h. Teatro Sesi. Rua Tupinambás, 240, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (27) 3334-7323.
Com Fernando Rueda, no contrabaixo, e Jorge Saadi, no piano. Às 20h. Teatro Sesi. Rua Tupinambás, 240, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (27) 3334-7323.
Versão Pirata
Variado. Às 21h. Bar e Petiscaria do Gaúcho. Rua Antônio Leão, 377, Barra do Jucu, Vila Velha. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 99728-2178.
Variado. Às 21h. Bar e Petiscaria do Gaúcho. Rua Antônio Leão, 377, Barra do Jucu, Vila Velha. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 99728-2178.
TEATRO
Uó do borogodó
Espetáculo da da companhia Personalidades Cia Teatral. Às 10h e às 15h. Teatro Municipal Rubem Braga. Av. Beira-Rio, 237, Guandú, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (28) 3155-5356.