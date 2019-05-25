Lucas Lucco, Formemus e mais nesta sexta (31/05)

SHOW

Xangai e Carlos Papel

Parte do projeto “Cena Local”. Às 20h. Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 30 (meia); R$ 60 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.

Lucas Lucco Crédito: Marcel Bianchi

Lucas Lucco

Às 22h. Embrazado. Rua Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 45 (meia); R$ 90 (inteira).

ESPECIAL

Silibrina Crédito: Ju Matos

Formemus 2019

Palestras, workshops e painéis, a partir das 13h. Showcases com Silibrina (SP), Taco de Golfe (SE) e LOTX (SP). Às 20h. Palácio da Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3376-1674.

BALADA

Bolt

Buzzzina. Às 23h. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 10 (lista); R$ 15 (sem lista). Informações: (27) 3311-5216.

Rian e Rodrigo Crédito: Lucas Dornellas

Barrerito Chopperia

Rian & Rodrigo e Pedro Soberano. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 99810-4312.

Stone Pub

Freaky Friday. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 2 (100 primeiros todo de preto); R$ 15 (até 23h/ após os 100 primeiros); R$ 20 (após 23h). Informações: (27) 3019-8178.

Fluente

Blecaute. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 25. Informações: (27) 3347-1512.

Correria Music Bar

Reggae Night e Tributo a Pitty, com Kanabaus, Tegwa e Anacrônica. Às 22h. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 10. Informações: (27) 98116-3325.

Liverpub Vitória

Banda Letal, especial “Acústico e Plugado”. Às 22h. Rua Joaquim Lirio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 25 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99944-1204.

Samba Junior Crédito: André Dantas

Vitrine Music Bar

Funk’n Glow, com Samba Jr., JV de Vila Velha, DJ Klebin e DJ Marcio Santos. Às 22h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10 (lista/ dependendo da ocupação); R$ 20 (couvert máximo). Informações: (27) 99950-1515.

Berlin Room

Brota na Base, com Bero Costa, Isaque Gomes, Monia Lombardi, Cariello. Às 23h. Av. Anísio Fernandes Coelho, 21, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30. Informações: (27) 2142-4206.

Wood’s Vitória

Com João Felipe & Rafael, DJ Bero Costa, Breno & Lucas e DJ Bruno Fischer. Às 23h. Av. Dante Michelini, 301, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40. Informações: (27) 99889-0278.

Leo Lima Crédito: Blue Films

Wanted Pub

“Toca o berrante aê!” com Felipe Brava e Léo Lima. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 40 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.

FESTA

Afonsoclaudense Ausente 2019

Shows com Banda da Polícia Militar, Grupo Revelação e Chorinho da Praia. Às 20h. Praça Aderbal Galvão, Afonso Cláudio. Entrada gratuita.

Festa de Caboclo Bernardo

Shows com congada, Luizinho, Natividade, Alternativos Reggae, Swingaê. Às 19h. Praça do Farol. Vila de Regência, Linhares. Entrada gratuita.

Welcome to the Black Box

Skydiving From Hell, Mystery e Stigma. Às 19h. BlackBox Studio Pub. Av Leitão da Silva, 1379, Gurigica, Vitória. Entrada: R$ 10. Informações: (27) 99636-7858.

Forró de Vila Velha

Maratona de Forró, com Joãozinho do Acordeon, Trio Jatobá e DJ André Barros. Às 22h. Jura's Bar. Rua Chales Darwin, 1101, Centro, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (até 23h); R$ 15 (após 23h). Informações: (27) 98886-9755.

25ª Festa do Clube do Cavalo

Shows com Talentto’s e Breno & Bernardo. Às 19h. Parque de Exposições de Alfredo Chaves. Rua São Marino, 392, Portal dos Imigrantes, Alfredo Chaves. Entrada gratuita.

MÚSICA AO VIVO

Douglas Lopes

Rock e indie. Às 19h30. Shopping Jardins. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3314–5000.

Emerson Arsy Trio

Música instrumental. Às 20h. El Libertador Restaurante. Av, Carlos Gomes de Sá, 500, Mata da Praia, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3025-1516.

Baile do Tabacarana

Samba rock. Às 18h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3222-3074.

Vem Cantar Comigo

Às 20h. 244/Club. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 30. Informações: (27) 99502-0244.

Rogerinho do Cavaco

Samba. Às 21h30. Bar e Choperia Reserva do Gerente. Travessa Delfino Santana, Centro, Guarapari. Entrada gratuita.

Marcus Macedo

Variado. Às 20h. Coco Bambu Vila Velha, Shopping Praia da Costa. Rua Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3141-9100.

O Clássico do Popular

Com Fernando Rueda, no contrabaixo, e Jorge Saadi, no piano. Às 20h. Teatro Sesi. Rua Tupinambás, 240, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (27) 3334-7323.

Versão Pirata

Variado. Às 21h. Bar e Petiscaria do Gaúcho. Rua Antônio Leão, 377, Barra do Jucu, Vila Velha. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 99728-2178.

TEATRO

Uó do borogodó