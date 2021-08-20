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Lucas e Luan fazem live no domingo (29/08)

A apresentação faz parte da programação virtual da Festa do Peão de Barretos 2021

Publicado em 20 de Agosto de 2021 às 19:13

Publicado em 

20 ago 2021 às 19:13

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Liberação de eventos presenciais

Segundo o Governo do Estado, shows estão permitidos com limite máximo de até 300 pessoas respeitando as regras de distanciamento e a capacidade de ocupação do espaço (50% da ocupação permitida no Alvará do Corpo de Bombeiros); mais detalhes aqui.

MÚSICA

Lucas e Luan

A dupla integra a programação musical da Festa do Peão de Barretos 2021, cantando sucessos de Milionário e José Rico. A transmissão ocorre no canal no YouTube do evento e Facebook, às 12h. 

Vinícius Herkenhoff Quinteto

Grupo se apresenta 11h, na Cervejaria Espírito Santo (Av. Ranulpho Barbosa dos Santos, 640, Jardim Camburi, Vitória). No repertório, samba e choro. Informações: (27) 99626-3425.

Gil Amorim (voz e violão) + Isaac Amorim (percussão)

Os artistas se apresentam às 12h, no A Ôca (R. do Rosário, 114, Centro, Vitória). No repertório, samba. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 98825-6714.

Sambadm + Pagode Retrô + Dj Leandro Netto

Os artistas se apresentam às 16h, no Santo Cupido (R. Joaquim Lírio, 841 - Praia do Canto, Vitória). Ingresso: R$ 30 (lista amiga); R$ 50 (consumação). Venda: no site pensanoevento.com.br. Classificação: 18 anos.

Leandro Andrade

O músico se apresentam às 14h, no Sabor da Cachaça (Av. Dante Michelini, 775, Bloco A Lj 03, Jardim da Penha, Vitória). Informações: (27) 3019-0066.

Laila Orlande

A artista se apresenta às 12h, no Silva's (Av. Espírito Santo, 197, Praia de Carapebus, Serra). Informações: (27) 99312-7576. Couvert: R$ 7.

Samba Rei + Maycom Sarmento

Os artistas se apresenta às 18h, no Gordinho Praia do Canto (R. Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória). Informações: (27) 99921-7971.

TEATRO

Corte

Espetáculo virtual com texto e direção de Andreia Pires. No elenco, Geane Albuquerque, Larissa Goes e Sol Moufer. Sua exibição gratuita ocorre a partir desta segunda-feira (16), às 20h, até o dia 5 de setembro, no canal no YouTube do Itaú Cultural. Classificação Indicativa: 14 anos.

Descontrole Público

Espetáculo virtual com direção de Pedro Granato. Temporada: 20 de agosto a 05 de setembro, sextas e sábados às 21h e 23h; domingos às 19h e 21h. Sua transmissão ocorre no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: a partir de R$ 20. Venda: no site Sympla

Auê

Espetáculo virtual da Barca dos Corações Partidos. Sua transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 15 (meia); R$ 30 (inteira). Venda: no site Sympla

INFANTIL

Vento Forte Para Água e Sabão

Espetáculo virtual da Companhia Fiandeiros de Teatro. Sua exibição gratuita teve início no último dia 15 e segue até 29 de agosto, no canal no YouTube do Itaú Cultural. Duração: 55 minutos. Classificação Indicativa: livre. 

EXPOSIÇÃO

Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo

Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.

Nossa Casa

A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.

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