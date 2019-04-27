Los Hermanos nesta terça (30/04) em Vitória

SHOW
Los Hermanos
Às 23h. Arena Vitória. Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória. Entrada: de R$ 90 (frontstage/ 2º lote) a R$ 320 (lounge/ 2º lote).
BALADA
Fluente
Noite das Fantasias. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 10 (fantasiados até 0h); R$ 25 (sem fantasia ou após 0h). Informações: (27) 3347-1512.
Bolt
Back to Island. Às 23h. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: gratuito (50 primeiros); R$ 10 (on-line); R$ 15 (portaria). Informações: (27) 3311-5216.
Stone Pub
Latina. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: gratuito (50 primeiros); R$ 15 (após os 50 primeiros/ até 0h); R$ 20 (após 0h). Informações: (27) 3019-8178.
Barrerito Chopperia
Com Rian & Rodrigo, Breno & Bernardo e Richard Viana. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 99810-4312.
Correria Music Bar
Vintage Night, com Vintage Guys. Às 21h30. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 5 (até 23h); R$ 10 (após 23h). Informações: (27) 98116-3325.
Liverpub Vitória
Banda Back To The Past. Às 22h. Rua Joaquim Lirio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 25 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99944-1204.
Wood’s Vitória
João Fellipe & Rafael, Mark Dias e DJ Bruno Fischer. Às 23h. Av. Dante Michelini, 301, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40. Informações: (27) 99889-0278.
Vitrine Music Bar
Véspera de Feriado, Evandro & Raniery e DJ Marcio Santos. Às 22h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10 (dependendo da ocupação); R$ 30 (couvert máximo). Informações: (27) 99950-1515.
FESTA
Som de Fogueira
Com Conchá, Beto Pinheiro e Laboratório Sonoro. Às 19h. Rua da Lama. Av. Anísio Fernandes Coelho, Jardim da Penha, Vitória. Aberto ao público. Informações: (27) 3225-2164.
Forró do 106
Com Trio Maracá e João Victor do Acordeon. Às 23h. Clube 106. Av. Francisco Generoso da Fonseca, 641, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 15 (lista até 23h30); R$ 20 (após 23h30). Informações: (27) 3227-9119.
LITERATURA
Gama Talks
Com Francisco Grijó e Helder Trefzger. Às 19h. Trapiche Gamão. Rua Gama Rosa, 256, Centro, Vitória. Entrada gratuita.
Sarau da Barão
Especial Noite pra Belchior. Às 19h. Thelema. Rua Gama Rosa, 65, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3024-6533.