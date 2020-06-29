Live do Parangolé irá animar a sexta-feira (03/07); confira a agenda

Além do grupo baiano, a programação também contará com monólogo da atriz Debora Lahmm e outras apresentações musicais

Publicado em 

29 jun 2020 às 13:39

Publicado em 29 de Junho de 2020 às 13:39

Tony Salles comanda o grupo baiano Parangolé
Tony Salles comanda o grupo baiano Parangolé Crédito: Divulgação

Lives Musicais

Roger Bezerra

Às 18h, em seu perfil no Instagram e Facebook.  

Breno Ruiz

Parangolé

Banda DH8

Às 20h, no canal no YouTube Mete Som

Live do Correria

Às 20h, no canal no YouTube do Correria Music Bar. Com a banda BR07 (tributo Linkin Park). 

Natanzinho Reis

Às 20h, no canal no YouTube do cantor

Teresa Cristina

Joelma

Às 22h45, no canal no YouTube da cantora

Carlos & Jader

Às 22h30, no canal no YouTube da dupla

Gil Mendes- Arraiá

Às 19h, no canal no YouTube da cantora. Com a participação de Mara Pavannely, Felipão, Vicente Nery e Bete Nascimento. 

Di Paullo e Paulino

Às 20h, no canal no YouTube da dupla

Grupo Envolvência

Às 20h, em seu canal no YouTube. Com a participação de Waguinho, Pinha e Rosyl. 

Marlon & Rodrigo

São João do Palco MP3- Com Thiago Jhonathan

Às 17h, no seu canal no YouTube

São João do Palco MP3- Com Manu

Às 18h30, no seu canal no YouTube.

São João do Tamarineiro

DJ Marcio Fernandes

Sandro DJ

Às 20h, em seu canal no YouTube

IV Festival de Forró e da Carne de Sol de Montanha

Às 19h, no canal no YouTube do evento. Com show de Gabriel Gava; aula-show de culinária com carne de sol; e final do Festival Culinário da região. 

Sambô

Às 18h, no canal no YouTube do grupo

Cicitonio Coelho

Às 22h, no seu perfil no Instagram e Facebook. Tocando canções de Zé Ramalho. 

Marcelo Ribeiro

Às 21h30, no perfil no Instagram do cantor. Tocando Tim Maia. 

Karol Conka

Flávio Venturini

Wanda Sá e Nelson Faria

Teatro Online

Mata Teu Pai

Às 21h30, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo. Com a atriz Debora Lamm. 

Homem de Lata

Às 21h30, no Sympla Streaming. Texto de Moisés Liporage e atuação de Mouhamed Harfouch. Ingresso: R$ 20 , a venda no site Sympla

