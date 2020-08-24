Live do Melim agita a segunda-feira (24)

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Lives Musicais
Carlos Papel
A partir das 20h, no Youtube do artista.
Melim
Reprise da última live da banda, a partir das 21h, no aplicativo #BeApp
Fábio Caramuru
A partir das 19h, no Instagram @sescaovivo e no YouTube SescSP. No repertório da live, estão composições de três de seus 11 álbuns: “Tom Jobim - Piano por Fábio Caramuru”, “EcoMúsica - Conversas de um Piano com a Fauna Brasileira” e “EcoMúsica - Aves”.
Cinema
Festival Varilux Em Casa
50 produções em sua maioria das edições anteriores do Festival Varilux de Cinema Francês, com os maiores astros do cinema francês. Basta acessar o site do festival e fazer um cadastro simples.
Teatro
Diário de Um Louco
Inspirado na obra do escritor russo Nicolai Gógol, “Diário de Um Louco” foi concebido originalmente para o palco. Com a pandemia, o ator Claudio Tovar (@claudiotovar), que interpreta o protagonista e o diretor Fransérgio Araújo (@araujofransergio) adaptaram o projeto para o ambiente virtual, como você poderá ver nesta apresentação no Teatro #EmCasaComSesc. Às 21h30, no Instagram @sescaovivo e no YouTube SescSP
O Príncipe
Espetáculo da Indelicada Cia. Teatral. Com Evandro Costa e Ricardo Fiuza. Às 19h30, no Facebook da trupe, e às 21h, no Instagram do grupo.