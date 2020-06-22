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Agenda

Live de Israel e Rodolffo é destaque nesta quarta (24/06); confira a lista

A programação também contará com o monólogo "Galileu e Eu - A Arte da Dúvida", com atuação de Denise Fraga

Publicado em 

22 jun 2020 às 16:55

Publicado em 22 de Junho de 2020 às 16:55

Israel e Rodolffo
Dupla Israel e Rodolffo se apresentará via live nesta quarta-feira (24) Crédito: Reprodução/ Facebook Israel e Rodolffo

Lives Musicais

Trio Virgulino

Israel e Rodolffo- Arraiá

Às 20h, no canal no YouTube da dupla.  

Limão com Mel- Arraiá

Viva Raul!

Às 20h, no perfil do Instagram @kavernistas.  A apresentação faz parte da semana de lives em homenagem ao 75º aniversário do cantor. (20h) Bate-papo “Todo Homem e toda Mulher é uma Estrela” com Juliana Abonízio e mediação de Fraga Ferri; (21h) Sarau “Sarau da Barão – Edição Especial Raul Seixas” com Ruth-Léa. 

Teresa Cristina

Teatro Live

Galileu e Eu- A Arte da Dúvida

Às 21h30, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo. Com a atriz Denise Fraga. 

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