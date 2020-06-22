Live de Israel e Rodolffo é destaque nesta quarta (24/06); confira a lista

Lives Musicais
Trio Virgulino
Às 19h, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo.
Israel e Rodolffo- Arraiá
Limão com Mel- Arraiá
Viva Raul!
Às 20h, no perfil do Instagram @kavernistas. A apresentação faz parte da semana de lives em homenagem ao 75º aniversário do cantor. (20h) Bate-papo “Todo Homem e toda Mulher é uma Estrela” com Juliana Abonízio e mediação de Fraga Ferri; (21h) Sarau “Sarau da Barão – Edição Especial Raul Seixas” com Ruth-Léa.
Teresa Cristina
Às 22h, no perfil no Instagram da cantora.
Teatro Live
Galileu e Eu- A Arte da Dúvida
Às 21h30, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo. Com a atriz Denise Fraga.