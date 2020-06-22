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Live de Gloria Groove é destaque do sábado (27/06); confira a lista

Também será possível curtir apresentações da Turma do Pagode, Simone & Simaria e Fafá de Belém

Publicado em 

22 jun 2020 às 19:08

Publicado em 22 de Junho de 2020 às 19:08

Gloria Groove no videoclipe da música
Gloria Groove irá se apresentar via live nesse sábado (26) Crédito: Divulgação

Lives Musicais 

Fábio Pinel

Teresa Cristina

Às 15h, no canal no YouTube da cantora

Simone e Simaria

Às 16h30, no canal da dupla no YouTube

Junior Vianna

Às 17h, no canal no YouTube do cantor

Turma do Pagode

Às 19h, no canal no YouTube do grupo. A apresentação ocorrerá no Cine Drive-in de Piracicaba, São Paulo. 

Mastruz com Leite

Às 19h, no canal no YouTube do grupo

Fafá de Belém

Léo Magalhães- Arraiá

Às 19h, no canal no YouTube do cantor

Marcos e Belutti

Às 19h, no canal no YouTube da dupla

Gloria Groove

Às 20h, em seu canal no YouTube

Skank

Às 20h, no canal no YouTube da banda. Em quarteto acústico. 

Barões da Pisadinha- Arraiá

Às 20h, no canal no YouTube da dupla

Berg Gonzaga

Viva Raul!

Às 20h, no perfil do Instagram @kavernistas.  A live faz parte de uma série de apresentações em homenagem ao 75º aniversário de Raul Seixas. (20h) Grupo de leitura 1ª edição do projeto “Todo Mundo Explica”, com Carlos Guedes; (21h) Música com Bruna Knupp; (21h30) Música com Sandrera. 

Fábio Pinel Convida

Às 20h, no perfil no Instagram do cantor. Com Yuri Guijansque. 

Leonardo

Às 21h, no canal no YouTube do cantor

Teresa Cristina

Às 22h, no Instagram da cantora

Live À Vontade no São João

Às 17h, no canal no YouTube do músico Luan Estilizado. Com a participação de Vicente Nery  e Edson Lima. 

Live Solidária Banda Accurar

Às 16h, no Facebook do Instituto Ponte e no da banda. O repertório será muito MPB, Pop Rock, Samba, Forró, Reggae e Axé. As doações têm o objetivo de arrecadar recursos para compra de computadores, visando ampliar o laboratório de informática da entidade e apoiar os alunos nas aulas virtuais durante a pandemia.

Jorge Vercillo

Às 17h, no canal no YouTube do cantor

Arraiá da Baronesa

Às 17h, no canal no YouTube da cantora

Léo Estakazero, Tierre, Pablo e Tairone

Beatriz Rodarte

Arlindinho

Festival 360

Às 20h, no canal no YouTube do festival. Com Projota, Hungria, Tribo da Periferia e Haikaiss. 

DJ May Seven

Às 17h, no canal no YouTube da DJ

Rick & Renner

Às 16h, no canal no YouTube da dupla

Live do Festival Churrasqueadas

A partir das 13h, no canal no YouTube Churrasqueadas. José almiro é o apresentador da do festival e guiará a live. Durante a transmissão alguns participantes do festival estarão fazendo churrasco e mostrando receitas. A música ficará por conta da dupla Giovani e Denílson e da banda de pop rock Lithium. Também haverá uma apresentação especial do humorista Matheus Ceará

Miley Cyrus, Justin Bieber, Shakira e +

Às 15h, esse time internacional estará reunido no shoe "Glogal Goal: Unted For Our Future", no canal no YouTube do Música Multishow. Usher, Coldplay, J Balvin e outros também estarão se apresentando. 

Arraiá em casa

Às 20h, no canal no YouTube Multishow Música. Com Fernando & Sorocaba; Matheus & Kauan, e Xand Avião

Beto e Breno

Às 16h, no canal no YouTube da dupla

Frank Aguiar

Às 15h30, no canal no YouTube do cantor

The Fevers

Às 18h30, no canal no YouTube da banda. A live é em homenagem aos 55 anos do grupo. 

Cinema Online

Cinema #EMCASACOMSESC

Toda semana, sempre a partir de quinta-feira, tem quatro novos filmes para streaming no site: sescsp.org.br/cinemaemcas. Eles podem ser acessados gratuitamente durante os dias em cartaz (de quinta a quarta). Fique ligado nos títulos que estão disponíveis até quarta (1):

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