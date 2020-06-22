Live de Gloria Groove é destaque do sábado (27/06); confira a lista

Lives Musicais
Fábio Pinel
Às 12h, no canal do cantor no YouTube e no perfil no Instagram da casa de Bamba.
Teresa Cristina
Às 15h, no canal no YouTube da cantora.
Simone e Simaria
Às 16h30, no canal da dupla no YouTube.
Junior Vianna
Turma do Pagode
Às 19h, no canal no YouTube do grupo. A apresentação ocorrerá no Cine Drive-in de Piracicaba, São Paulo.
Mastruz com Leite
Às 19h, no canal no YouTube do grupo.
Fafá de Belém
Às 19h, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo.
Léo Magalhães- Arraiá
Às 19h, no canal no YouTube do cantor.
Marcos e Belutti
Às 19h, no canal no YouTube da dupla.
Gloria Groove
Às 20h, em seu canal no YouTube.
Skank
Às 20h, no canal no YouTube da banda. Em quarteto acústico.
Barões da Pisadinha- Arraiá
Às 20h, no canal no YouTube da dupla.
Berg Gonzaga
Às 20h, no canal no YouTube do cantor.
Viva Raul!
Às 20h, no perfil do Instagram @kavernistas. A live faz parte de uma série de apresentações em homenagem ao 75º aniversário de Raul Seixas. (20h) Grupo de leitura 1ª edição do projeto “Todo Mundo Explica”, com Carlos Guedes; (21h) Música com Bruna Knupp; (21h30) Música com Sandrera.
Fábio Pinel Convida
Às 20h, no perfil no Instagram do cantor. Com Yuri Guijansque.
Leonardo
Às 21h, no canal no YouTube do cantor.
Teresa Cristina
Às 22h, no Instagram da cantora.
Live À Vontade no São João
Às 17h, no canal no YouTube do músico Luan Estilizado. Com a participação de Vicente Nery e Edson Lima.
Live Solidária Banda Accurar
Às 16h, no Facebook do Instituto Ponte e no da banda. O repertório será muito MPB, Pop Rock, Samba, Forró, Reggae e Axé. As doações têm o objetivo de arrecadar recursos para compra de computadores, visando ampliar o laboratório de informática da entidade e apoiar os alunos nas aulas virtuais durante a pandemia.
Jorge Vercillo
Arraiá da Baronesa
Às 17h, no canal no YouTube da cantora.
Léo Estakazero, Tierre, Pablo e Tairone
Às 19h15 no canal no YouTube Universo Oficial.
Beatriz Rodarte
Às 21h, no canal no YouTube da cantora.
Arlindinho
Às 15h, no canal no YouTube do Arlindo Cruz.
Festival 360
Às 20h, no canal no YouTube do festival. Com Projota, Hungria, Tribo da Periferia e Haikaiss.
DJ May Seven
Às 17h, no canal no YouTube da DJ.
Rick & Renner
Live do Festival Churrasqueadas
A partir das 13h, no canal no YouTube Churrasqueadas. José almiro é o apresentador da do festival e guiará a live. Durante a transmissão alguns participantes do festival estarão fazendo churrasco e mostrando receitas. A música ficará por conta da dupla Giovani e Denílson e da banda de pop rock Lithium. Também haverá uma apresentação especial do humorista Matheus Ceará
Miley Cyrus, Justin Bieber, Shakira e +
Às 15h, esse time internacional estará reunido no shoe "Glogal Goal: Unted For Our Future", no canal no YouTube do Música Multishow. Usher, Coldplay, J Balvin e outros também estarão se apresentando.
Arraiá em casa
Às 20h, no canal no YouTube Multishow Música. Com Fernando & Sorocaba; Matheus & Kauan, e Xand Avião
Beto e Breno
Frank Aguiar
Às 15h30, no canal no YouTube do cantor.
The Fevers
Às 18h30, no canal no YouTube da banda. A live é em homenagem aos 55 anos do grupo.
Cinema Online
Cinema #EMCASACOMSESC
Toda semana, sempre a partir de quinta-feira, tem quatro novos filmes para streaming no site: sescsp.org.br/cinemaemcas. Eles podem ser acessados gratuitamente durante os dias em cartaz (de quinta a quarta). Fique ligado nos títulos que estão disponíveis até quarta (1):