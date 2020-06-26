Live de Flavinho Mô Fio vai agitar a segunda-feira (29/06)

Lives Musicais
Banda Encantu's
Às 20h, no canal no YouTube da banda.
Arraiá do Flavinho Mô Fio
Às 18h, no canal no YouTube do cantor.
Clube Big Beatles Convida
Às 18h, no perfil do Instagram da banda. Bate-papo de Edu Henning com Marcão Britto, da banda Charlie Brown Jr.
São João de Todos
A partir das 19h, no canal no YouTube Sua Música. Com a banda Cavalo de Pau (19h) e a dupla Limão com Mel (21h).
Arismar do Espírito Santo
Às 19h, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo.
Banda Rezza
Às 20h, no canal no YouTube RHM Studio.
Cida Moreira
Às 21h30, no site do projeto Cultura em Casa e em seu canal no YouTube.
Teresa Cristina
Às 22h, no Instagram da cantora.
Teatro Live
Engravidei, Pari Cavalos e Aprendi a Voar Sem Asas
Às 21h30, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo. Com a atriz Lucélia Sérgio.
Cinema Online
Cinema #EMCASACOMSESC
Toda semana, sempre a partir de quinta-feira, tem quatro novos filmes para streaming no site: sescsp.org.br/cinemaemcas. Eles podem ser acessados gratuitamente durante os dias em cartaz (de quinta a quarta). Fique ligado nos títulos que estão disponíveis até quarta (1):