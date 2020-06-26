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Live de Flavinho Mô Fio vai agitar a segunda-feira (29/06)

O grupo de forró da Paraíba Encantu's também se apresentará no início da semana

Publicado em 

26 jun 2020 às 15:01

Publicado em 26 de Junho de 2020 às 15:01

Jéfinho Mô Fio
Flavinho Mô Fio se apresentará via live na segunda-feira (29) Crédito: Reprodução/ Instagram @mofio_oficial

Lives Musicais 

Banda Encantu's

Às 20h, no canal no YouTube da banda

Arraiá do Flavinho Mô Fio

Às 18h, no canal no YouTube do cantor

Clube Big Beatles Convida

Às 18h, no perfil do Instagram da banda. Bate-papo de Edu Henning com Marcão Britto, da banda Charlie Brown Jr.

São João de Todos

A partir das 19h, no canal no YouTube Sua Música. Com a banda Cavalo de Pau (19h) e a dupla Limão com Mel (21h). 

Arismar do Espírito Santo

Banda Rezza

Cida Moreira

Às 21h30, no site do projeto Cultura em Casa e em seu canal no YouTube.  

Teresa Cristina

Às 22h, no Instagram da cantora

Teatro Live

Engravidei, Pari Cavalos e Aprendi a Voar Sem Asas

Às 21h30, no perfil do Instagram do Sesc ao vivo e no canal no YouTube do Sesc São Paulo. Com a atriz Lucélia Sérgio.   

Cinema Online

Cinema #EMCASACOMSESC

Toda semana, sempre a partir de quinta-feira, tem quatro novos filmes para streaming no site: sescsp.org.br/cinemaemcas. Eles podem ser acessados gratuitamente durante os dias em cartaz (de quinta a quarta). Fique ligado nos títulos que estão disponíveis até quarta (1):

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