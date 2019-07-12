Liv Moraes no Fenfit nesta quarta (17/07)

SHOW
Aline Pignaton
Show Alguma Esperança. Às 19h30. Teatro Virgínia Tamanini, Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 20 (meia); R$ 40 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.
FESTIVAL
26º Festival de Inverno de Domingos Martins
Shows com Duda Felippe, Rodrigo Santos (ex-Barão vermelho) e Saulo Simonassi. Às 19h. Campinho, Domingos Martins. Entrada gratuita.
Festival de Forró de Itaúnas
DJ Fabricio Bravim, Trio Potiguá, Liv Moraes Canta Dominguinhos, Benicio Guimarães e 4ª Eliminatória. Às 22h. Bar do Forró. Rua Ítalo Vasconcelos, 5, Vila de Itaúnas, Conceição da Barra. Entrada: R$ 61,12. Informações: (27) 3762-5087.
BALADA
Barrerito Chopperia
Quarta da Copa do Brasil com roda de samba com Samba da Getúlio. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 99810-4312.
LITERATURA
Painel Literário
Com Junior Bonfá e Camila Heringer. Às 19h. Sala da Palavra, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3232-4750.