Leila Pinheiro participará de live com músicas de Tom Jobim na quarta-feira (30)

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?
Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]
Lives Musicais
Concerto Tom nas Escolas, com Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca
Com regência de Anderson Alves, o espetáculo contará com a interpretação de músicas como "Águas de Março", "Passarim", "Wave" e "Samba do avião". A live terá a participação ilustre de Leila Pinheiro e José Staneck. A transmissão ocorrerá às 18h, no Facebook, canal no YouTube Multi Rio e canal 526 da Net.
A Diego e Arnaldo
Às 20h, no canal no YouTube da dupla. Com participação de Naiara Azevedo, Humberto e Arnaldo, Zé Henrique e Gabriel e outros.
Guiherme Lemos - Tributo Legião Urbana
Às 20h, no canal no YouTube do cantor.
Detonautas Roque Clube - Aniversário do Tico
Às 20h, com transmissão e venda na plataforma Sound Club Live. Ingresso: R$ 40. No repertório, sucessos da banda com arranjos intimistas, como “O Dia Que Não Terminou”, “Olhos Certos”, “Você Me Faz Tão Bem”, “Retorno de Saturno” e as mais recentes “Fica Bem e “Ilumina o mundo”
Paula Chalup, Malka, Badsista e Pupilo
Às 20h, no aplicativo BeApp.
Música ao vivo
Quarta de Raiz
Às 20h, samba ao vivo na Casa de Bamba (Rua Gama Rosa, 154, Centro de Vitória). Com Rodrigo Nogueira e Cecitonio Coelho. Couvert: R$ 10.
Teatro
O Pior de Mim
Monólogo com atuação e texto de Maitê Proença. Às 17h, no Zoom, acessível através da plataforma Sympla Streaming. Ingressos colaborativos: R$ 10, R$ 20; R$35; R$ 60; R$ 100; R$ 200. Venda: No site Sympla. Temporada: Todas as quartas de 9 a 30 de setembro, sempre às 17h.
RILKE
Monólogo com atuação de Ivo Müller. O texto é uma adaptação teatral da obra "Cartas a um Jovem Poeta". Às 20h, no perfil no Instagram @perdidoinsampa.
Memórias da Rabeca
Monólogo parte da programação virtual #emcasacomsesc, com interpretação de Alício Amaral. Às 21h30, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo.
Literatura
Livro Aberto
Bate-papo do secretário de cultura de Vitória e escritor Francisco Grijó com Renata Bonfim, escritora, pesquisadora, ambientalista e presidente do Instituto Ambiental Reluz. Às 19h30, no perfil no Instagram @grijo.francisco.
Cinema
Mostra Mov.Cinema
Mostra de cinema do festival MoV. Cidade. Disponível para visualização e votação on-line de 25 de setembro a 08 de outubro, na Plataforma MoV.On. Confira os títulos que serão acessíveis gratuitamente durante o período: