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Leila Pinheiro participará de live com músicas de Tom Jobim na quarta-feira (30)

O concerto é da Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca com regência de Anderson Alves; confira a programação

Publicado em 25 de Setembro de 2020 às 17:42

Publicado em 

25 set 2020 às 17:42
A cantora e compositora Leila Pinheiro
A cantora e compositora Leila Pinheiro Crédito: Washington Possato/ Divulgação

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Lives Musicais

Concerto Tom nas Escolas, com Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca

Com regência de Anderson Alves, o espetáculo contará com a interpretação de músicas como "Águas de Março", "Passarim", "Wave" e "Samba do avião".  A live terá a participação ilustre de Leila Pinheiro e José Staneck. A transmissão  ocorrerá  às 18h, no Facebookcanal no YouTube Multi Rio  e canal 526 da Net.  

A Diego e Arnaldo

Às 20h, no canal no YouTube da dupla. Com participação de Naiara Azevedo, Humberto e Arnaldo, Zé Henrique e Gabriel e outros. 

Guiherme Lemos - Tributo Legião Urbana

Detonautas Roque Clube - Aniversário do Tico

Às 20h, com transmissão e venda na plataforma Sound Club Live. Ingresso: R$ 40. No repertório, sucessos da banda com arranjos intimistas, como “O Dia Que Não Terminou”, “Olhos Certos”, “Você Me Faz Tão Bem”, “Retorno de Saturno” e as mais recentes “Fica Bem e “Ilumina o mundo”

Paula Chalup, Malka, Badsista e Pupilo

Às 20h, no aplicativo BeApp. 

Música ao vivo 

Quarta de Raiz

Às 20h, samba ao vivo na Casa de Bamba (Rua Gama Rosa, 154, Centro de Vitória). Com Rodrigo Nogueira e Cecitonio Coelho. Couvert: R$ 10. 

Teatro 

O Pior de Mim

Monólogo com atuação e texto de Maitê Proença. Às 17h, no Zoom, acessível através da plataforma Sympla Streaming. Ingressos colaborativos: R$ 10, R$ 20; R$35; R$ 60; R$ 100; R$ 200. Venda: No site Sympla. Temporada: Todas as quartas de 9 a 30 de setembro, sempre às 17h. 

RILKE

Monólogo com atuação de Ivo Müller. O texto é uma adaptação teatral da obra "Cartas a um Jovem Poeta".  Às 20h, no perfil no Instagram @perdidoinsampa.

Memórias da Rabeca

Monólogo parte da programação virtual #emcasacomsesc, com interpretação de Alício Amaral. Às 21h30, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo. 

Literatura

Livro Aberto

Bate-papo do secretário de cultura de Vitória e escritor Francisco Grijó com Renata Bonfim, escritora, pesquisadora, ambientalista e presidente do Instituto Ambiental Reluz. Às 19h30, no perfil no Instagram @grijo.francisco

Cinema

Mostra Mov.Cinema

Mostra de cinema do festival MoV. Cidade. Disponível para visualização e votação on-line de 25 de setembro a 08 de outubro, na Plataforma MoV.On. Confira os títulos que serão acessíveis gratuitamente durante o período: 

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