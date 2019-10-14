Lançamento do livro "Pedraria" na quarta (16/10)

Quando?
Dia 16 de outubro de 2019, quarta, às 19h.
Onde?
Cabrón Cine Bar. Avenida Desembargador Santos Neves, 621, Praia do Canto, Vitória.
Quanto?
Entrada gratuita, livro à venda por R$ 38.
Publicado em 14 de Outubro de 2019 às 13:43
Publicado em
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