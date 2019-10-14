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Literatura

Lançamento do livro "Pedraria" na quarta (16/10)

O livro de poemas de Juliana Galvão será lançando no Cabrón Cine Bar em evento gratuito e estará à venda por R$ 38

Publicado em 14 de Outubro de 2019 às 13:43

Publicado em 

14 out 2019 às 13:43
Juliana Galvão Crédito: Editora Patuá

Quando?

Dia 16 de outubro de 2019, quarta, às 19h.

Onde?

Cabrón Cine Bar. Avenida Desembargador Santos Neves, 621, Praia do Canto, Vitória.

Quanto?

Entrada gratuita, livro à venda por R$ 38.

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