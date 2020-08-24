Julies Mazarini faz live com Maneva neste domingo (30); confira a agenda

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Lives musicais
Julies Mazarini
Live com participação da banda Maneva e Deko. A partir das 15h, no YouTube do cantor
#emcasacomosesc
Às 11h, show de Jussara Silveira e Luiz Brasil. Às 21h30, tem Grupo Maria Cutia em "Auto da Compadecida". No Instagram @sescaovivo e também no YouTube do Sesc SP.
Festival Rebel Vive
Com Arismar Espírito Santo (18h); Anastácia (19h); Fernanda Santanna (20h), Rodrigo Braga (21h); Bernardo Pellegrini (22h) e Iara Rennó (23h). No perfil no Instagram da Audio Rebel.
Teatro
Espetáculo Alladin
Apresentação do projeto Diversão em Cena ArcelorMittal Online. Às 16 horas, pelo Facebook e YouTube da ArcelorMittal.
O Príncipe
Espetáculo da Indelicada Cia. Teatral. Com Evandro Costa e Ricardo Fiuza. Às 19h30, no Facebook da trupe, e às 21h, no Instagram do grupo.
'Noil me Tangere'
Peça idealizada pela Confraria de Teatro, que reúne as atrizes Thiara Pagani, Micheli Santini, Gleide Firmino e Julia Pedreira, em performances individuais. A partir das 19h. Para assistir ao experimento virtual basta enviar um e-mail para [email protected].