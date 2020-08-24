Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Para curtir

Julies Mazarini faz live com Maneva neste domingo (30); confira a agenda

Festivais e espetáculos complementam a lista de eventos on-line para acompanhar

Publicado em 

24 ago 2020 às 17:54

Publicado em 24 de Agosto de 2020 às 17:54

Julies Mazarini
Julies Mazarini Crédito: Instagram/@voudenav / @nav.filipe

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Lives musicais

Julies Mazarini

Live com participação da banda Maneva e Deko. A partir das 15h, no YouTube do cantor

#emcasacomosesc

Às 11h, show de Jussara Silveira e Luiz Brasil. Às 21h30, tem Grupo Maria Cutia em "Auto da Compadecida". No Instagram @sescaovivo e também no YouTube do Sesc SP.

Festival Rebel Vive

Com Arismar Espírito Santo (18h); Anastácia (19h); Fernanda Santanna (20h), Rodrigo Braga (21h); Bernardo Pellegrini (22h) e Iara Rennó (23h). No perfil no Instagram da Audio Rebel.

Teatro

Espetáculo Alladin

Apresentação do projeto Diversão em Cena ArcelorMittal Online. Às 16 horas, pelo Facebook YouTube da ArcelorMittal.

O Príncipe

Espetáculo da Indelicada Cia. Teatral. Com Evandro Costa e Ricardo Fiuza. Às 19h30, no Facebook da trupe, e às 21h, no Instagram do grupo.

'Noil me Tangere'

Peça idealizada pela Confraria de Teatro, que reúne as atrizes Thiara Pagani, Micheli Santini, Gleide Firmino e Julia Pedreira, em performances individuais. A partir das 19h. Para assistir ao experimento virtual basta enviar um e-mail para [email protected].

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Contrutora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta
Imagem de destaque
Falta de defensores públicos gera gasto anual de R$ 14 milhões com advogados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados