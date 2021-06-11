Barões da Pisadinha se apresentam em live na sexta-feira (18/06)

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?
Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]
MÚSICA
Juliana Linhares
A cantora e compositora natural de Natal se apresenta às 20h, no Zoom, accessível via Sympla Straming. Os ingressos gratuitos podem ser reservados no site Sympla. Duração: 60 minutos. Classificação Indicativa: livre. Com interpretação em libras.
Tulipa Ruiz & Pipoco das Galáxias
A cantora e a banda se apresentam às 19h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo.
São João de Todos
O festival arraía ocorre no canal no YouTube Sua Música e conta com diversas atrações, tendo sido iniciado na quarta (16), ele segue até o domingo (20). Confira as atrações do dia, a partir das 19h: Renno, Pisadinha de Luxo, Tarcísio do Acordeon, Forró do HF e João Gomes.
Os Barões da Pisadinha e Dorgival Dantas
Os músicos se apresentam às 20h, no canal no YouTube dos Barões da Pisadinha. A apresentação da live de São João fica por conta da atriz Fabiana Karla.
Marcelo Ribeiro
O cantor leva um repertório variado, às 18h, ao canto da Praia beach (Av. Dante Michelini, 4740, Quiosque 14, Jardim Camburi, Vitória). Informações: (27) 99946-1618.
Versão Pirata
A banda se apresenta ao vivo, às 19h, no Santo Congo (R. Vasco Coutinho, 42, Barra do Jucu, Vila Velha).
Tropical Brothers
O grupo se apresenta ao vivo, ás 18h, no Restaurante Recanto da Lagoa (R. das Acácias, 40, Morada do Sol, Vila Velha). Informações: (27) 99242-4485.
Ária Bispo, Gerlin Junior, Eduardo Piraja e Douglas Vidal
Os artistas levam pop nacional e internacional, às 18h, para o bistrô A Oca (R. do Rosário, 114, Centro, Vitória). Informações: (27) 98825-6714.
Arnaldo Melalina
O músico se apresenta às 18h, no Resenha Steak (R. Alípio da Costa e Silva, 928, Loja 2, Jardim Camburi, Vitória). Informações: (27) 99834-0188.
Marcos Frontini
O cantor se apresenta ao vivo, às 19h, no restaurante El Libertador (Av. Carlos Gomes de Sá, 500, 03, Mata da Praia, Vitória). Couvert: R$ 8 Informações: (27) 3025-1516.
Ubando
O grupo se apresenta às 19h, no Pub 426 (R. João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória). Informações: (27) 99837-7080.
Banda Trilha
A banda se apresenta às 19h, no Ensaio Botequim (R. Joaquim Lírio, 778, Praia do Canto, Vitória). Informações: (27) 99904-5360.
Zeca Alves
O artista leva MPB à praça de alimentação do Shopping Boulevard da Praia (Av. Nossa Sra. da Penha, 356, Praia do Canto, Vitória). Informações: (27) 3325-2243.
Prefixo 027
A banda leva samba, às 18h, ao 3º Aula Tap Bar (R. Álvares Cabral, 100, Parque Res. Laranjeiras, Serra). Informações: (27) 99707-9199.
TEATRO
Angustia-me
Espetáculo virtual com direção de Alexandre Mello. A peça tem acesso disponibilizado no YouTube, até o dia 30 de junho, com entrada exclusiva a partir da reserva gratuita no site Sympla. Classificação Indicativa: 14 anos.
As Mariposas
Espetáculo virtual com dramaturgia de Ivam Cabral e Rodolfo García Vázquez. Temporada: 4 de junho a 25 de julho; sextas e sábados, às 21h; domingos, às 18h. Suas transmissões ocorrem no Zoom, acessíveis via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 0 ou R$ 10. Venda: no site Sympla. Duração: 90 minutos. Classificação Indicativa: 16 anos.
EXPOSIÇÃO
Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo
Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.
Nossa Casa
A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.