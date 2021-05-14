João Carlos Martins faz live com Daniel Boaventura na quinta-feira (20/05)

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MÚSICA
Johnny Hooker e Gaby Amarantos
Os músicos têm um bate-papo musical às 19h, no perfil no Instagram @casanaturamusical. A live faz parte do conjunto de transmissões "Afetos", em comemoração ao aniversário da instituição.
João Carlos Martins e Daniel Boaventura
O maestro convidou o ator e cantor Daniel Boaventura para a live desta quinta-feira (20), às 20h30, com a Bahiana Filarmônica Sesi-SP. A apresentação será feita diretamente do palco do teatro Sesi-SP, sendo transmitida pelo canal no YouTube do Centro Cultural Fiesp.
TEATRO
A Última Virgem
Espetáculo virtual gravado em 2019, com direção de Celso Jr. Sua transmissão ocorre às 20h, no YouTube. As instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: R$ 0 a R$ 20. Venda: no site Sympla. Classificação Indicativa: 14 anos.
Luiz Gama - Uma Voz Pela Liberdade
Espetáculo on-line com texto e atuação de Deo Garcez ao lado de Soraia Arnoni. Temporada: 13, 20 e 27 de maio, às 19h. Sua transmissão ocorre no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: de R$ 20 a R$ 200. Venda: no site Sympla.
O Pior de Mim
O monólogo virtual fica disponível de 00h do dia 17 de maio até às 23h59 do dia 23 do mesmo mês. Sua transmissão será no YouTube e as instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Ingresso: R$ 10 a R$ 200. Venda: no site Sympla. Duração: 50 minutos. Classificação Indicativa: 14 anos.
Macbeth 2020
Espetáculo virtual com direção de Sidnei Oliveira. A peça tem acesso disponibilizado no YouTube, até o dia 30 de maio, com entrada exclusiva a partir da reserva gratuita no site Sympla. Duração: 40 minutos. Classificação Indicativa: 12 anos.
Angustia-me
Espetáculo virtual com direção de Alexandre Mello. A peça tem acesso disponibilizado no YouTube, até o dia 30 de junho, com entrada exclusiva a partir da reserva gratuita no site Sympla. Classificação Indicativa: 14 anos.
21º Festival Nacional de Teatro de Guaçuí
O evento com transmissão de peças capixabas e de SP, RJ, PB e MG teve início no último dia 16 e segue até o dia 22 de maio. A programação gratuita está sendo exibida no canal no YouTube do grupo Gota, Pó e Poeira. Confira as atrações do dia:
DANÇA
Oficina de Dança Afro-brasileira
Os dançarinos Danilo dos Anjos e Thais Almeida trabalham com elementos base da Dança Afro-brasileira, contextualizando as noções históricas, estéticas e socioculturais. Além disso, eles apresentam elementos básicos da dança como posturas, posições e movimentos, buscando oferecer um referencial teórico e prático para alunos iniciantes e público interessado em geral. A última transmissão ocorre neste 20 de maio, sempre às 19h, no perfil no Instagram @thelemact.
EXPOSIÇÃO
Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo
Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.
Nossa Casa
A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.