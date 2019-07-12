Jeremias, Thiaguinho e mais neste domingo (21/07)

SHOW
Tardezinha Surreal
Com Thiaguinho e convidados. Às 15h. Área Verde do Álvares Cabral. Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória. Entrada: R$ 258 (backstage/ meia/ 5º lote); R$ 516 (backstage/ inteira/ 5º lote).
FESTIVAL
26º Festival de Inverno de Domingos Martins
Shows com Grupo Folclórico Blütenblatter e Banda da Polícia Militar do ES com participação especial de Jeremias Reis. Às 16h. Campinho, Domingos Martins. Entrada gratuita.
Arraiá Boulevard
Com Overfunk. Às 20h30. Boulevard Shopping Vila Velha. Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita. Informações: (27) 2233-5000.
BALADA
Embrazado
Mundakas, com Du Avesso e SambAdm. Às 18h. Rua Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 20.
Vitrine Music Bar
Um Domingo Lindo, com Grupo Freelance, Pagolife e DJ Marcio Santos. Às 18h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (lista até 20h); R$ 20 (sem nome ou após 20h). Informações: (27) 99950-1515.
Barrerito Chopperia
Garotos da Praia; DJ Jv de Vila Velha; Breno & Bernardo. Às 17h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: gratuito (até 18h); R$ 20 (após 18h). Informações: (27) 99810-4312.
Casa da Gruta
Ufodub convida Bruno Dub (BH) e Rastrick Lion. Às 16h20. Escadaria Cristóvão Colombo, 10, Gruta da Onça, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (até 18h); R$ 10 (após 18h). Informações: (27) 99766-0667.
Let’s Disco
Jess Benevides, Esquilo DJ, DJ GG. Às 23h. Av. Nossa Senhora da Penha, 1287, Santa Lucia, Vitória. Entrada: R$ 20.
FESTA
GUAVALAJARA #4
Especial festa julina, com os DJs Lico Santiago e Ihcarai. Às 15h. GUAVA. Rua Orlando Caliman, 466A, Jardim Camburi, Vitória. Entrada: R$ 10.
Tardezinha do Let’s 360°
Com Glauco, Jongô, Sué, Sheep DJ. Às 17h. Let's. Av. Nossa Senhora da Penha, 1287, Santa Lucia, Vitória. Entrada: R$ 20.
Forró de Vila Velha
Matinê do Forró de Vila Velha, com João Victor do Acordeon e Gustavo Pingo. Às 18h30. Jura's Bar. Rua Charles Darwin, 1101, Centro, Vila Velha. Entrada: R$ 10 (até 19h30); R$ 15 (após 19h30). Informações: (27) 98886-9755.
MÚSICA AO VIVO
Sambachoro
Samba. Às 14h. Praça Regina Frigeri Furno, Jardim da Penha, Vitória. Aberto ao público.
Larissa Veloso
Variado. Às 12h30. Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácios, 300, Eurico Salles, Serra. Entrada gratuita. Informações: (27) 3203-8188.
TEATRO
Café às Quatro
Espetáculo do grupo Beta de Teatro. Às 19h. Teatro Virgínia Tamanini, Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.
Flores para os Vivos
Apresentação dos alunos da Fafi. Às 18h. Teatro Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira).