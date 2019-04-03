Jeremias, música autoral e sertanejo: os destaques de quarta (03/04)

SHOW
Jeremias Reis
Às 19h. Shopping Montserrat. Av. Eldes Scherrer Souza, 2162, Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada gratuita. Informações: (27) 3422-2100.
CONCERTO
Ensaio Aberto
Ensaio Aberto da Orquestra Sinfônica da Fames. Às 14h. Palácio da Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3132-8399.
BALADA
Beb’s Vitória
Forró do Beb’s, com Gustavo Pingo & João Victor do Acordeon e DJ Luuh. Às 18h. Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 160, Santa Luíza, Vitória. Entrada: gratuito (até 20h); R$ 10 (após 20h). Informações: (27) 99641-8261.
Wanted Pub
“Quartaneja” com Ivan & Matheus, Mikaelly Lahass e Michele Freire. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 20 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.
Barrerito Chopperia
Wando & Junior. Às 19h. Barrerito Chopperia. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Entrada gratuita. Informações: (27) 99810-4312.
FESTA
Quarta Autoral
Com as bandas Pr’ismos e Som Celestrial. Às 19h. Motor Rockers. Rua Joaquim Lírio, 250, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3029-1233.
MÚSICA AO VIVO
Rodrigo Nogueira e Cecitônio Coelho
Samba, parte do projeto “Quarta de Raiz”. Às 18h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3222-3074.