Jeremias, música autoral e sertanejo: os destaques de quarta (03/04)

Publicado em 02 de Abril de 2019 às 21:03

Publicado em 

02 abr 2019 às 21:03
SHOW
Jeremias Reis Crédito: Marcelo Prest
Jeremias Reis
Às 19h. Shopping Montserrat. Av. Eldes Scherrer Souza, 2162, Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada gratuita. Informações: (27) 3422-2100.
CONCERTO
Ensaio Aberto
Ensaio Aberto da Orquestra Sinfônica da Fames. Às 14h. Palácio da Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3132-8399.
BALADA
Beb’s Vitória
Forró do Beb’s, com Gustavo Pingo & João Victor do Acordeon e DJ Luuh. Às 18h. Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 160, Santa Luíza, Vitória. Entrada: gratuito (até 20h); R$ 10 (após 20h). Informações: (27) 99641-8261.
Ivan ENTITY_amp_ENTITYMatheus Crédito: Arnaldo José Peruzo - Divulgação
Wanted Pub
“Quartaneja” com Ivan & Matheus, Mikaelly Lahass e Michele Freire. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 20 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.
Barrerito Chopperia
Wando & Junior. Às 19h. Barrerito Chopperia. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Entrada gratuita. Informações: (27) 99810-4312.
FESTA
Pr'ismos Crédito: Isabella Hoffman
Quarta Autoral
Com as bandas Pr’ismos e Som Celestrial. Às 19h. Motor Rockers. Rua Joaquim Lírio, 250, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3029-1233.
MÚSICA AO VIVO
Cecitonio Coelho e Rodrigo Nogueira com samba de raiz Crédito: Bernardo Coutinho
Rodrigo Nogueira e Cecitônio Coelho
Samba, parte do projeto “Quarta de Raiz”. Às 18h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3222-3074.

