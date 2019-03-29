Jeito Moleque, teatro e mais: os destaques de sábado (30/03)

SHOW

Banda Jeito Moleque estreia no Espírito Santo com show que inaugura novo cenário Crédito: Divulgação/RF Comunicação

Me Faz Feliz

Com Jeito Moleque, Thiago Martins e DJ Phill Fernandes. Às 17h. Embrazado. Rua Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 40 (meia); R$ 80 (inteira). Informações: (27) 99807-9611.

Noite Raulzera

Com Sandrera e Sylvio Passos. Às 19h. Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 15 (meia); R$ 30 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.

FESTIVAL

Boulevard Steak Beer

Chip Parafina e Totem. Às 19h. Boulevard Shopping. Rodovia do Sol, 5.000, Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita.

Niter, Baco da Cuíca, Flávio, Lucas e Vinícius formam o 522 Crédito: Bárbara Bueno

Festival Sérgio Sampaio

O samba do Velho Bandido, com a Banda 522. Às 17h. Bar do Auzílio, Subtrópico. Rua Coutinho Mascarenhas, 55, Centro, Vitória. Entrada: R$ 10 (lista até 19h); R$ 15 (após 19h). Informações: (27) 99831-7655.

BALADA

Stone Pub

E Eu Que Já Fui Emo?. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 10 (30 primeiros de preto); R$ 15 (lista/ até 23h); R$ 20 (após 23h). Informações: (27) 3019-8178.

Bolt

R$ 1,99. Às 23h. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 10 (lista on-line); R$ 20 (portaria). Informações: (27) 3311-5216.

Correria Music Bar

Tributo ao Pink Floyd, com a banda Pulse. Às 22h. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita. Informações: (27) 98116-3325.

Fluente

Put* Festa. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 25 (on-line); R$ 30 (portaria). Informações: (27) 3311-5216.

Liverpub Vitória

HellRoute. Às 22h. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 20 (com camisa de banda de rock); R$ 25 (até 0h); R$ 30 (após 23h). Informações: (27) 99944-1204.

Wood’s Vitória

Marjourie & Mell, Farra Dois e DJ Bruno Fischer. Às 23h. Av. Dante Michelini, 301, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40. Informações: (27) 99889-0278.

Vitrine Music Bar

Balada Vitrine, com Evandro & Raniery. Às 22h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10 (lista/ dependendo da ocupação); R$ 30 (couver máximo). Informações: (27) 99950-1515.

Barrerito Chopperia

Richard Viana e Deny Graciano. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 99810-4312.

Wanted Pub

"Noite do Chapéu” com Ivan & Matheus e Bianca Védova. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 40 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.

Casa da Gruta

UfoDub com Soul Fyah. Às 18h. Escadaria Cristóvão Colombo, 10, Gruta da Onça, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (lista/ até 19h); R$ 10 (portaria). Informações: (27) 99766-0667.

Toro

Apus Sound. Às 23h. Entrada: R$ 20 (lista até 0h); R$ 30 (após 0h). Rua Doutor Eurico de Aguiar, 957, Santa Lucia, Vitória. Informações: (27) 99939-5161.

Liverpub Colatina

Festa Anos 80 com a banda Replay. Às 22h. Avenida Getúlio Vargas, 612, Centro, Colatina. Entrada: R$ 30. Informações: (27) 99987-2454.

FESTA

Malacaxeta Crédito: Juliana Lisboa

Frytação Tropikal

Malacaxeta, DJ Fabí Rocio, Bota Som Oficial. Às 21h. Spirito Jazz. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (lista até 23h30); R$ 20 (após 23h30).

Cabaré do Spettus

Com Léo Lima, Estevão Duarte, Bruno Macedo e Marllon Franco. Às 20h. Spettus Club. Rua João Germano de Melo, 2626, Jardim Atlântico, Serra. Entrada: gratuito (até 21h); R$ 10 (após 21h). Informações: (27) 99860-4194.

MÚSICA AO VIVO

Marcus Macedo

Variado. Às 13h. Moqueca Prime. Quiosque 4, Orla de Camburi, Vitória. Couvert: R$ 5. Às 20h. Moqueca Bar e Restaurante. Rua Humberto Pereira, Itaparica, Vila Velha. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3339-6509.

Jazz e Bossa

Às 20h. 244/Club. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 30. Informações: (27) 99502-0244.

Elem Nara

Samba. Às 19h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3222-3074.

Renato Vervolet

Noite do Vinil. Às 19h30. Shopping Jardins. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3314–5000.

TEATRO

18/03/2019 - Nathalia Timberg em material de divulgação da peça "Através da Iris" Crédito: Divulgação

Através da Iris

Com Nathalia Timberg. Às 20h. Teatro Universitário, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: de R$ 25 (mezanino/ meia) a R$ 90 (setor a/ inteira). Informações: (27) 3029-2765.

Richard Riguetti interpreta o educador pernambucano Paulo Freire Crédito: Christina Bocayuva/ Divulgação

Paulo Freire, o andarilho da Utopia

Espetáculo do Grupo Off-Sina, companhia de Circo Teatro de Rua. Sábado. Às 20h. Palácio Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Entrada: R$ 25 (meia); R$ 50 (inteira). Informações: (27) 3636-7100.

Vírgula