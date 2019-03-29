Jeito Moleque, teatro e mais: os destaques de sábado (30/03)

SHOW
Me Faz Feliz
Com Jeito Moleque, Thiago Martins e DJ Phill Fernandes. Às 17h. Embrazado. Rua Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 40 (meia); R$ 80 (inteira). Informações: (27) 99807-9611.
Noite Raulzera
Com Sandrera e Sylvio Passos. Às 19h. Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 15 (meia); R$ 30 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.
FESTIVAL
Boulevard Steak Beer
Chip Parafina e Totem. Às 19h. Boulevard Shopping. Rodovia do Sol, 5.000, Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita.
Festival Sérgio Sampaio
O samba do Velho Bandido, com a Banda 522. Às 17h. Bar do Auzílio, Subtrópico. Rua Coutinho Mascarenhas, 55, Centro, Vitória. Entrada: R$ 10 (lista até 19h); R$ 15 (após 19h). Informações: (27) 99831-7655.
BALADA
Stone Pub
E Eu Que Já Fui Emo?. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 10 (30 primeiros de preto); R$ 15 (lista/ até 23h); R$ 20 (após 23h). Informações: (27) 3019-8178.
Bolt
R$ 1,99. Às 23h. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 10 (lista on-line); R$ 20 (portaria). Informações: (27) 3311-5216.
Correria Music Bar
Tributo ao Pink Floyd, com a banda Pulse. Às 22h. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita. Informações: (27) 98116-3325.
Fluente
Put* Festa. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 25 (on-line); R$ 30 (portaria). Informações: (27) 3311-5216.
Liverpub Vitória
HellRoute. Às 22h. Rua Joaquim Lírio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 20 (com camisa de banda de rock); R$ 25 (até 0h); R$ 30 (após 23h). Informações: (27) 99944-1204.
Wood’s Vitória
Marjourie & Mell, Farra Dois e DJ Bruno Fischer. Às 23h. Av. Dante Michelini, 301, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40. Informações: (27) 99889-0278.
Vitrine Music Bar
Balada Vitrine, com Evandro & Raniery. Às 22h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10 (lista/ dependendo da ocupação); R$ 30 (couver máximo). Informações: (27) 99950-1515.
Barrerito Chopperia
Richard Viana e Deny Graciano. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 99810-4312.
Wanted Pub
"Noite do Chapéu” com Ivan & Matheus e Bianca Védova. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 40 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.
Casa da Gruta
UfoDub com Soul Fyah. Às 18h. Escadaria Cristóvão Colombo, 10, Gruta da Onça, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (lista/ até 19h); R$ 10 (portaria). Informações: (27) 99766-0667.
Toro
Apus Sound. Às 23h. Entrada: R$ 20 (lista até 0h); R$ 30 (após 0h). Rua Doutor Eurico de Aguiar, 957, Santa Lucia, Vitória. Informações: (27) 99939-5161.
Liverpub Colatina
Festa Anos 80 com a banda Replay. Às 22h. Avenida Getúlio Vargas, 612, Centro, Colatina. Entrada: R$ 30. Informações: (27) 99987-2454.
FESTA
Frytação Tropikal
Malacaxeta, DJ Fabí Rocio, Bota Som Oficial. Às 21h. Spirito Jazz. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (lista até 23h30); R$ 20 (após 23h30).
Cabaré do Spettus
Com Léo Lima, Estevão Duarte, Bruno Macedo e Marllon Franco. Às 20h. Spettus Club. Rua João Germano de Melo, 2626, Jardim Atlântico, Serra. Entrada: gratuito (até 21h); R$ 10 (após 21h). Informações: (27) 99860-4194.
MÚSICA AO VIVO
Marcus Macedo
Variado. Às 13h. Moqueca Prime. Quiosque 4, Orla de Camburi, Vitória. Couvert: R$ 5. Às 20h. Moqueca Bar e Restaurante. Rua Humberto Pereira, Itaparica, Vila Velha. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3339-6509.
Jazz e Bossa
Às 20h. 244/Club. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 30. Informações: (27) 99502-0244.
Elem Nara
Samba. Às 19h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3222-3074.
Renato Vervolet
Noite do Vinil. Às 19h30. Shopping Jardins. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3314–5000.
TEATRO
Através da Iris
Com Nathalia Timberg. Às 20h. Teatro Universitário, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: de R$ 25 (mezanino/ meia) a R$ 90 (setor a/ inteira). Informações: (27) 3029-2765.
Paulo Freire, o andarilho da Utopia
Espetáculo do Grupo Off-Sina, companhia de Circo Teatro de Rua. Sábado. Às 20h. Palácio Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Entrada: R$ 25 (meia); R$ 50 (inteira). Informações: (27) 3636-7100.
Vírgula
Espetáculo de Sandra Motta. Às 19h30. Teatro Virgínia Tamanini, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.