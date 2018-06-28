O festival ítalo-germânico mais famoso do Espírito Santo já está marcado - e com atrações nacionais que chamam atenção dos amantes do sertanejo. Desta vez, o XVIII Festival Ítalo-Germânico Italemanha 2018 terá mais dias de festa - serão quatro no total, de 28 de junho e 1º de julho - e atrações nacionais como Paula Fernandes, Edson e Hudson, Carlos e Jader e Maria Cecília e Rodolfo. O evento também elege as rainhas e princesas. Confira a matéria do Divirta-se.
Os shows acontecem no Pátio da Italemanha, que fica na Avenida Artur Hasse, Centro de Marechal Floriano e têm entrada gratuita.
Quinta
20h - Eleição das Rainhas e Princesas da Italemanha
23h - Show com Edson e Hudson
Sexta
20h - Cortejo pelas ruas da cidade
20h30 - Abertura com show pirotécnico
20h40 - Hino da Italemanha cantado em Italiano e Alemão
21h - Apresentações culturais
22h - Show com Os Pomeranos (alemã)
23h55 - Show com Paula Fernandes
Sábado
19h - Shows Culturais juvenil e infanto juvenil
20h - Show com Luciano Daré e Banda (italiano)
21h30 - Show com Banda Pommern Mekas (alemã)
23h55 - Show com Carlos e Jader
1h30 - Show Banda Som & Cia
Domingo
09h - Desfile da Imigração
11h - Abertura dos Stands
13h - Shows Culturais
14h - Banda Os Germanos (alemã)
16h - Show infantil Patrulha Canina
18h - Shows Culturais
19h - Show com Banda Brasitália (Italiana)
22h - Show com Maria Cecília e Rodolfo