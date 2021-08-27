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Peça "A Lenda do Reino Partido" terá sessão em Vitória na quinta-feira (02/09)

Espetáculo virtual "Poemas Atlânticos", do grupo Menos1Invisível, também faz parte da programação

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 20:46

Publicado em 

27 ago 2021 às 20:46

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Liberação de eventos presenciais

Segundo o Governo do Estado, shows estão permitidos com limite máximo de até 600 pessoas respeitando as regras de distanciamento e a capacidade de ocupação do espaço (50% da ocupação permitida no Alvará do Corpo de Bombeiros); mais detalhes aqui.

TEATRO

A Lenda do Reino Partido

A peça com texto de Duílio Kuster e produção da Folgazões Companhia de Artes Cênicas terá sessão às 19h30, no Palácio de Cultura Sônia Cabral (Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória). Os ingressos gratuitos devem ser retirados 1 hora antes de cada apresentação na bilheteria do teatro. Capacidade do local: 50 lugares (50% da capacidade total do teatro com distanciamento social).

TEATRO ON-LINE

Corte

Espetáculo virtual com texto e direção de Andreia Pires. No elenco, Geane Albuquerque, Larissa Goes e Sol Moufer. Sua exibição gratuita ocorre a partir desta segunda-feira (16), às 20h, até o dia 5 de setembro, no canal no YouTube do Itaú Cultural. Classificação Indicativa: 14 anos.

Poemas Atlânticos

Espetáculo virtual do grupo Menos1Invisível. A concepção, direção geral e artística é de Cléo Plácido. A transmissão gratuita ocorre via Facebook, às 19h. As instruções de acesso serão fornecidas pela organização próximo ao início do evento. Os ingressos podem ser reservados no site Sympla.

Paulo Freire, O Andarilho da Utopia

Espetáculo virtual com atuação de Richard Riguetti e dramaturgia de Júnior Santos. Sua transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 25 a R$75. Venda: no site Sympla. Duração: 90 minutos. Classificação Indicativa: 12 anos.

Insônia Titus Macbeth

Espetáculo virtual com direção e concepção de André Guerreiro Lopes. Sua transmissão ocorre às 20h, no Zoom, acessível via Sympla Streaming. Ingresso: R$ 20. Venda: no site Sympla.

MÚSICA AO VIVO

Mary Amaral (voz) + Vitor Ramos (violão) + Paula Maddi (percussão)

Os músicos se apresentam às 19h, no A Oca Bistrô (R. do Rosário, 114, Centro, Vitória). No repertório, jazz e bossa. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 98825-6714.

Liana de Castro (piano) + Sergio Rouver (saxofone) + João Augusto (bateria)

Os músicos ser apresentam às 19h, no Quintal do Djavan (Rua Milton Monjardin, nº 223 Fradinhos, Vitória). No repertório, jazz. Couvert: R$ 10. 

MÚSICA ON-LINE

FIVES III - Festival Internacional de Violão do Espírito Santo

No dia 2 de setembro, o evento virtual contará com concertos de Gervásio Sanchez (Argentina); Hector Rodriguez (EUA/ México). As transmissões ocorrem, respectivamente,  às 19h e 19h40, no canal no YouTube Facebook da Acordes Centro de Música.

EXPOSIÇÃO

Fotógrafos capixabas- Sob o Olhar de Walter Firmo

Mostra digital de fotografias que derivaram de um workshop desenvolvido por Walter Firmo. Os trabalhos desenvolvidos por capixabas nessa oficina compõem a exposição e trazem registros do dia a dia da cidade de Vitória. Seu acesso é gratuito, no site do Museu Vale. Além disso, a mostra tem previsão de perdurar até quando durar a pandemia do novo coronavírus.

Nossa Casa

A mostra virtual do Museu da Casa Brasileira tem curadoria de Camila Fix e reflete sobre o habitat na pandemia. O passeio digital pelas obras ocorre através de vídeos disponíveis gratuitamente no site do museu. A exposição reúne trabalhos dos artistas: Regina Silveira, Marcelo Cipis, Ricardo Ribenboim, Guto Lacaz, Alexandre Dacosta, Marcelino Melo e dos designers, Ronald Saasson, Claudia Moreira Sales, coletivo Plataforma4, Estudio Guto Requena, Inês Schertel, Giorgio Bonaguro e Gustavo Martini.

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