Peça "A Lenda do Reino Partido" terá sessão em Vitória na quinta-feira (02/09)

A peça com texto de Duílio Kuster e produção da Folgazões Companhia de Artes Cênicas terá sessão às 19h30, no Palácio de Cultura Sônia Cabral (Praça João Clímaco, s/n, Centro, Vitória). Os ingressos gratuitos devem ser retirados 1 hora antes de cada apresentação na bilheteria do teatro. Capacidade do local: 50 lugares (50% da capacidade total do teatro com distanciamento social).