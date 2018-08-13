II Mostra Teresa de Benguela: Encontros

A segunda edição da Mostra propõe discutir cinema a partir de obras feitas por realizadoras negras e promover filmes dirigidos, produzidos e roteirizados por mulheres negras, para fomentar a reflexão sobre o processo criativo e os desafios enfrentados na
realização audiovisual.
Programação
Segunda-feira (13)
16h - Exibição do longa "Ser Tão Velho Cerrado"
18h O Caso do Homem Errado (70) + Debate com a diretora Camila de Moraes e a Roteirista Mariani Ferreira.
Terça-feira (14)
16h - Exibição do longa "Ser Tão Velho Cerrado"
18h Curtas + Roda de conversa com Charlene Bicalho, Xis Makeda, Tamyres Batista e Karol Mendes
Quarta-feira (15)
16h - Exibição do longa "Ser Tão Velho Cerrado"
18h Curtas + Roda de conversa com Quesia Pacheco, Larissa Azevedo, Barbara Casé e Láisa Freitas.