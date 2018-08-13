Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre

II Mostra Teresa de Benguela: Encontros

Exibição de Curtas e roda de conversa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2018 às 20:09

Publicado em 13 de Agosto de 2018 às 20:09

A segunda edição da Mostra propõe discutir cinema a partir de obras feitas por realizadoras negras e promover filmes dirigidos, produzidos e roteirizados por mulheres negras, para fomentar a reflexão sobre o processo criativo e os desafios enfrentados na
realização audiovisual.
Programação
Segunda-feira (13)
16h - Exibição do longa "Ser Tão Velho Cerrado"
18h  O Caso do Homem Errado (70) + Debate com a diretora Camila de Moraes e a Roteirista Mariani Ferreira.
Terça-feira (14)
16h - Exibição do longa "Ser Tão Velho Cerrado"
18h  Curtas + Roda de conversa com Charlene Bicalho, Xis Makeda, Tamyres Batista e Karol Mendes
Quarta-feira (15)
16h - Exibição do longa "Ser Tão Velho Cerrado"
18h  Curtas + Roda de conversa com Quesia Pacheco, Larissa Azevedo, Barbara Casé e Láisa Freitas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Victor Pignaton
Capixaba estreia com vitória no Roland Garros Junior Series
Fluminense x Independiente Rivadavia, pela Libertadores
Fluminense leva virada do Rivadavia e vê pressão aumentar na Libertadores
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 16/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados