Humberto, Angra e Formemus neste sábado (01/06)

SHOW

ABBA The History e Tributo Elvis Presley

Às 22h. Steffen Centro de Eventos. Rod. ES 010, km 4, Jardim Limoeiro, Serra. Ingressos: R$ 150. Informações: (27) 3338-3009.

Humberto Gessinger Crédito: Daryan Dornelles

Humberto Gessinger

Show de encerramento da turnê “Ao Vivo Pra Caramba”. 20h. Espaço de Shows Patrick Ribeiro. Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, Aeroporto, Vitória. Entrada: R$ 70 (pista/ meia); R$ 140 (pista/ inteira).

Angra Crédito: Iana Domingos

Angra

Show da turnê "Magic Mirror"; abertura com Forgotten Land e Chains Of Soul. Às 21h. Correria Music Bar. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 60 (meia); R$ 120 (inteira). Informações: (27) 98116-3325.

ESPECIAL

Carol Naine Crédito: Paulo Barros

Formemus 2019

Palestras, workshops e painéis, a partir das 13h. Showcases com Carol Naine (SP), Felipe de Oliveira (MG), Soltos e Prensados (ES) e Cigana (SP). Às 19h30. Palácio da Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3376-1674.

BALADA

Lá Na Beiramar

SDDS Carnaval - A Festa. Às 22h. Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 709, Centro, Vitória. Entrada: R$ 10 (até 23h); R$ 15 (após 23h).

Bolt

Flash. Às 23h. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: gratuito (50 primeiros) R$ 10 (lista); R$ 20 (sem lista). Informações: (27) 3311-5216.

Stone Pub

E Eu Que Já Fui Emo. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 10 (30 primeiros todo de preto); R$ 15 (até 23h/ após os 100 primeiros); R$ 15 (após 23h). Informações: (27) 3019-8178.

Barrerito Chopperia

Arraiá do Barrerito com Richard Viana e Trio Forrózão. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 20. Informações: (27) 99810-4312.

Vitrine Music Bar

Balada Vitrine, com Claudio Ponttes, Dione & Thiago e DJ Marcio Santos. Às 22h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10 (lista/ dependendo da ocupação); R$ 30 (couvert máximo). Informações: (27) 99950-1515.

Pedro e Lucas Crédito: André Leão

Wanted Pub

“Noite do Chapéu” com Willer Primavera e Pedro & Lucas. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 40 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.

Berlin Room

Europa Fest, com Edje, Luca di Belucio, Cariello, 2D, Davi Braconi. Às 23h. Av. Anísio Fernandes Coelho, 21, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30. Informações: (27) 2142-4206.

Fluente

Yukê?!. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 30. Informações: (27) 3347-1512.

Liverpub Vitória

Banda Metrópole. Às 22h. Rua Joaquim Lirio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 25 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99944-1204.

SambAdm Crédito: Rafael Nick/Divulgação

Embrazado

Junto & Misturado, com SambAdm e SambaJr, Manoel Jr e Fabricio V. Às 21h. Rua Joaquim Lírio, 871, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 20.

Wood’s Vitória

Com MC TH, DJ Nikão, MC Zangão, DJ Bruno Fischer e Michele Freire. Às 23h. Av. Dante Michelini, 301, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 60. Informações: (27) 99889-0278.

FESTA

Outros 500

Com Cat Dealers, Maz, Dakid, Vanzi e Victor Kill. Às 22h30. Espaço de Shows Patrick Ribeiro. Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, Aeroporto, Vitória. Entrada: R$ 90 (meia/ 2º lote); R$ 180 (inteira/ 2º lote).

Forró Deck 16

Aniversário de 1 ano, com shows dos grupos Dois Dobrado (SP) e Forró Bemtivi (ES). Às 22h. Cerimonial Espaço Praia. Rodovia ES-010, Curva da Baleia, Jacaraípe, Serra. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 20 (após 23h).

A banda Biquíni Cavadão Crédito: Reprodução/Instagram @biquini

Afonsoclaudense Ausente 2019

Shows com AFC 5, Biquini Cavadão e Máquina do Tempo. Às 20h30. Praça Aderbal Galvão, Afonso Cláudio. Entrada gratuita.

2º Inflama Rock Fest

Com as bandas Estado de Sítio, Em Chamas, Oxiúrus di Mun-há e Hiância. Às 20h. Rock & Blues Pub. Av. Espírito Santo, 342, Centro, Guaçuí. Entrada: R$ 20. Informações: (28) 99901-4809.

Sarau Palmarino

Microfone aberto. Às 15h. Bar da Zilda. Rua Maria Saraiva, Centro, Vitória. Entrada gratuita.

25ª Festa da Clube do Cavalo

Cristian Sulivam e Bruno & Barreto. Às 20h. Parque de Exposições de Alfredo Chaves. Rua São Marino, 392, Portal dos Imigrantes, Alfredo Chaves. Entrada: R$ 45.

Illusion Club

Com Konaefiz, Catrinck, Edjie, Jess Benevides, Diego Brunelli, Garayp, Álice Simões e Rotelli. Às 23h. Toro Club. Rua Doutor Eurico de Aguiar, 957, Santa Lúcia, Vitória. Entrada: R$ 30 (lista até 1h); R$ 40 (após 1h). Informações: (27) 99633-6340.

Festa de Caboclo Bernardo

Auto do Caboclo Bernardo, em frente à Igreja; Roda de Congo, na praça Caboclo Bernardo; Show com Anastácia e com Casaca, no Palco Principal. Às 19h. Vila de Regência, Linhares. Entrada gratuita.

Baile Relembrando Carnaval

Com a banda Derengos. Às 18h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3222-3074.

MÚSICA AO VIVO

How High the Moon

Às 20h. 244/Club. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 40. Informações: (27) 99502-0244.

Marcus Macedo

Variado. Às 12h. Moqueca Prime. Quiosque 4, Orla de Camburi, Vitória. Couvert: R$ 5. Às 20h. Delira Restaurante Pizzaria. Av. Hugo Musso, 1142, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3200-4480.

Miter Maia

MPB. Às 20h. Bar e Petiscaria do Gaúcho. Rua Antônio Leão, 377, Barra do Jucu, Vila Velha. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 99728-2178.

Tamiris Casotto

Às 19h30. Shopping Jardins. Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262, Jardim da Penha, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3314–5000.

AUDIOVISUAL

Riscadas

Pré-estreia do documentário Riscadas. Debate com as realizadoras após a exibição. Às 18h. Cine Sesc Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3232-4750.

TEATRO

#palavrascruzadas

Às 19h. Centro Cultural Nelson Sylvan. Rua 25 de Março 171, Centro, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada gratuita. Informações: (28) 99909-3717.

DANÇA

A Menina e o Pássaro