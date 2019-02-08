Humberto & Ronaldo e último dia de Penha Roots neste domingo (17/02)

FESTIVAL
Penha Roots
Com Terra Sem Males, Centro Cultural Multiverso, Forró Fiá. Às 14h. Parque de Exposições. Patrimônio da Penha, Divino São Lourenço. Entrada gratuita. Informações: (28) 3553-0517.
SHOW
Humberto & Ronaldo
Às 13h. Rancho Texas Bill. Rodovia Governador José Sette, Prolar, Cariacica. Ingressos: R$ 35 (pista/ meia/ 2º lote); R$ 70 (pista/ inteira/ 2º lote). Informações: (27) 3254-1150.
CARNAVAL
Magrelas Voadoras 2019
Às 16h. Praça da Ciência. Avenida Américo Buaiz, Enseada do Suá, Vitória. Aberto ao público.
Último Ensaio Geral da Piedade
Com a Unidos da Piedade e Regional da Nair. Às 17h. Unidos da Piedade. Praça Mário de Oliveira, Fonte Grande, Vitória. Aberto ao público. Informações: (27) 99840-3767.
Abre-Alas Ensaio Geral
Com Emerson Dias. Às 19h. Quadra da Novo Império. Av. Santo Antônio, 301, Caratoira, Vitória. Entrada: R$ 10.
FESTA
GUAVA Sessions #4
Com Fepaschoal e Mudo. Às 16h. GUAVA. Rua Orlando Caliman, 466A, Jardim Camburi, Vitória. Entrada: R$ 10 (até 17h/ lista); R$ 15 (sem lista ou após 17h). Informações: (27) 99894-3049.
Tardes Quentes
Fábio Carvalho, com show Quintal, discotecagem e Roda de Congo com Bloco Manguerê. Às 16h. Cleaver Meat Pub. Rua Eugênio Netto, 369, Praia do Canto, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 99839-6992.
Feijoada Spírito Jazz
Com Leley. Às 14h. Spirito Jazz. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 40. Informações: (27) 3019-0860.
1ª Feijoada Beneficente INC
Com Diego Kalifa, Samba Soul e palco aberto. Às 12h. Restaurante Porto do Rio. Av. Ana Penha Barcelos, 60, Barra do Jucu, Vila Velha. Ingressos: R$ 50. Informações: (27) 3201-9563.
BALADA
Fluente
Arrastapé da Ilha, com Trio Maribondo (RJ). Às 18h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 20 (até 19h30); R$ 25 (até 20h30); R$ 30 (após 20h30). Informações: (27) 3311-5216.
Casa da Gruta
Dub Dominguera Ufodub, com UAI Sound System. Às 16h20. Escadaria Cristóvão Colombo, 10, Casa da Gruta, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (até 18h); R$ 10 (após 18h). Informações: (27) 99766-0667.
Barrerito Chopperia
DJ Cabeça do MDG, DJ Cabeça dos Predin, Garotos da Praia e Breno & Bernardo. Às 17h. Couvert: R$ 20. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Informações: (27) 99810-4312.
Vitrine Music Bar
Domingo Lindo, com Freelance e Breno & Bernardo. Às 18h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10 (dependendo da ocupação); R$ 30 (couvert máximo). Informações: (27) 99950-1515.
Hangar Gastrobar
Ítalo Convida, com Ítalo Cosvosk, Taiana França e DJ Malini. Às 18h. Av. Brauna, 1168, Colina de Laranjeiras, Serra. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 3398-4150.
MÚSICA AO VIVO
Marcus Macedo
Variado. Às 16h. Bar dos Compadres. Avenida Cel. Pedro Maia de Carvalho, 33, Parque das Gaivotas, Vila Velha. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3072-3531.
