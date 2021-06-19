Hoje tem Sabadão Junino na TV Gazeta, depois de "Império"

Alemão do Forró é uma das atrações do Sabadão Junino Crédito: Carlos Palito

Quem gosta de arraiás, já tem programação para a noite deste sábado (19). A TV Gazeta promoverá o "Sabadão Junino", ao vivo, logo após a novela "Império".

O evento contará com a participação de um dos cantores mais populares do Espírito Santo, Alemão do Forró, além de convidados, como Filipe Fantin e os vencedores da primeira edição do Palco Litoral, Thiarlys & Melina. A apresentação ficará por conta de Diego Araujo, do "Em Movimento".

Thiarlys e Melina vão agitar programação junina da TV Gazeta Crédito: Adessandro Reis

Uma das atrações, o “Rei do Pix”, Filipe Fantin, elogiou o projeto e ressaltou a importância de levar o clima das festas juninas para o telespectador, nesse segundo ano sem festividades presenciais.

“Em tempos de pandemia da Covid-19, poder levar alegria às pessoas que estão em casa, através da música e do meu dom, é maravilhoso”.

Filipe Fantin também é nome garantido no "Sabadão Junino" Crédito: Divulgação

Será a primeira vez que a dupla Thiarly e Melina canta seu novo single, "Meu Calor", ao vivo, em um programa de TV, para todo o Espírito Santo.

“Estou muito feliz e ansioso para participar do 'Sabadão Junino', e poder apresentar nossa música para todo o Estado”, conta Thiarlys. “Está sendo muito especial tudo que estamos vivendo depois do 'Palco Litoral'. Participar deste evento ao lado de grandes nomes da música capixaba é a continuação do sonho”, completa Melina. O single da dupla foi lançado em maio, na rádio Litoral FM.

A atração será uma grande festa junina para se divertir em casa, com muita música, brincadeiras e interação com o público. Tudo seguindo as regras de segurança sanitária, em virtude da crise sanitária.

“Vamos trazer a energia das tradicionais festas dessa época do ano para dentro da casa dos capixabas. Reproduzir o cenário das barraquinhas, pescarias e comidas típicas, mas de uma forma bem regional”, adiantou o diretor do evento, Cesar Fernandes. “De casa e com toda segurança, os capixabas vão poder dançar, se divertir e participar a distância.”