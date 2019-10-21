Grupo D'Bem com a Vida em Vila Velha nesta quarta (23/10)

Quando?
Quarta (21/10), 19h
Onde?
Botequim Celim, R. Ana Siqueira, 3573 - Industrial do Alecrim, Vila Velha
Quanto?
R$ 15 (1° Lote) e R$ 20 (2° Lote)
Informações?
(27) 3369-8900
Publicado em 21 de Outubro de 2019 às 15:05
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta