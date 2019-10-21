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DVD

Grupo D'Bem com a Vida em Vila Velha nesta quarta (23/10)

Gravação do primeiro DVD com participação de Pele Morena, Sue, Breno e Bernardo, Leley, Léo França, Pratikerê e Chopp Samba

Publicado em 21 de Outubro de 2019 às 15:05

Publicado em 

21 out 2019 às 15:05

Quando?

Quarta (21/10), 19h

Onde?

Botequim Celim, R. Ana Siqueira, 3573 - Industrial do Alecrim, Vila Velha

Quanto?

R$ 15 (1° Lote) e R$ 20 (2° Lote)

Informações?

(27) 3369-8900

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