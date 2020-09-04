Gilberto Gil se apresentará em festival digital no sábado (12)

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Lives Musicais
Coala Festival
A partir das 14h, no canal no YouTube do festival. Com Novos Baianos, Nego Bala, Gilberto Gil + Gilsons, DJ Ubunto, Mariana Aydar + Mestrinho e outros.
Hugo e Guilherme
Às 15h, no canal no YouTube da dupla.
Maior Live de Alagoas
Às 19h, no canal no YouTube do cantor Claudio Rios e da banda Forrozão das Antigas. Também contará com a participação de Garota Sertaneja.
Zé Neto e Cristiano
Às 20h, no canal no YouTube da dupla. Com a apresentação “Resgatando Tradições”.
Yeda Maranhão
Às 12h, no canal no YouTube Fita Amarela. Tocando samba de raiz.
Elza Soares, Seu Jorge e Agnes Nunes
Às 20h, no canal no YouTube MastercardBrasil. Os artistas irão tocar clássicos do samba.
Gian e Giovani
Às 20h, no canal no YouTube da dupla.
Bloco do Sargento Pimenta
Às 21h, no canal no YouTube do bloco. O Bloco do Sargento Pimenta celebra a primeira década de existência, faz homenagem aos 80 anos de John Lennon e chama atenção para o Setembro Amarelo.
Livia e Arthur Nestrovski
Rose Nascimento
Às 21h, no canal no YouTube da cantora.
Infantil
Crianceiras
O espetáculo reúne poesia, música, imagem, ação e movimento. Foi concebido a partir da obra de Manoel de Barros. Ele é composto pelo cantor Marcio de Camillo e o saxofonista Tiago Sormani. Poderá ser conferido pela criançada e a família às 12h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo.
Teatro Online
O Peso do Pássaro Morto
Monólogo com encenação de Helena Cerello baseada na obra homônima da escritora Aline Bei. Às 16h, no Zoom, acessível através da plataforma Sympla Streaming. Ingressos colaborativos: R$ 20; R$ 30; R$ 50; R$ 250. Venda: No site Sympla. Classificação: 16 anos.
Ata-me as Mãos aos Pés da Cela
Peça digital com texto e direção de Jean Mendonça . Atuação de Beth Grandi, Elton Lellis e Rose Abdallah. Às 21h, no canal no YouTube "Banquete Cultural ". Classificação: 14 anos. Apresentações aos sábados até o dia 19 de setembro.