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Gilberto Gil se apresentará em festival digital no sábado (12)

As duplas Hugo & Guilherme e Zé Neto & Cristiano também estão com lives na programação do dia; confira a agenda

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 16:07

Publicado em 

04 set 2020 às 16:07
O artista Gilberto Gil
O artista Gilberto Gil Crédito: Reprodução Facebook

Quer ver seu evento/live divulgado aqui?

Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Lives Musicais

Coala Festival

A partir das 14h, no canal no YouTube do festival. Com Novos Baianos, Nego Bala, Gilberto Gil + Gilsons, DJ Ubunto, Mariana Aydar + Mestrinho e outros. 

Hugo e Guilherme

Maior Live de Alagoas

Às 19h, no canal no YouTube do cantor Claudio Rios e da banda Forrozão das Antigas. Também contará com a participação de Garota Sertaneja. 

Zé Neto e Cristiano

Às 20h, no canal no YouTube da dupla. Com a apresentação “Resgatando Tradições”. 

Yeda Maranhão

Às 12h, no canal no YouTube Fita Amarela. Tocando samba de raiz. 

Elza Soares, Seu Jorge e Agnes Nunes

Às 20h, no canal no YouTube MastercardBrasil. Os artistas irão tocar clássicos do samba. 

Gian e Giovani

Bloco do Sargento Pimenta

Às 21h, no canal no YouTube do bloco. O Bloco do Sargento Pimenta celebra a primeira década de existência, faz homenagem aos 80 anos de John Lennon e chama atenção para o Setembro Amarelo. 

Livia e Arthur Nestrovski

Rose Nascimento

Infantil

Crianceiras

O espetáculo reúne poesia, música, imagem, ação e movimento. Foi concebido a partir da obra de Manoel de Barros. Ele é composto pelo cantor Marcio de Camillo  e o saxofonista Tiago Sormani. Poderá ser conferido pela criançada e a família às 12h, no perfil no Instagram @sescaovivo e no canal no YouTube Sesc São Paulo.

Teatro Online

O Peso do Pássaro Morto

Monólogo com encenação de Helena Cerello baseada na obra homônima da escritora Aline Bei. Às 16h, no Zoom, acessível através da plataforma Sympla Streaming. Ingressos colaborativos: R$ 20; R$ 30; R$ 50; R$ 250. Venda: No site Sympla. Classificação: 16 anos.

Ata-me as Mãos aos Pés da Cela

Peça digital  com texto e direção de Jean Mendonça . Atuação de Beth Grandi, Elton Lellis e Rose Abdallah. Às 21h, no canal no YouTube "Banquete Cultural ".  Classificação: 14 anos.  Apresentações aos sábados até o dia 19 de setembro. 

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