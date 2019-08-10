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Gabriela Brown, teatro e mais nesta terça

Publicado em 09 de Agosto de 2019 às 21:27

Publicado em 

09 ago 2019 às 21:27
SHOW
Dia do Curioso Musical
Laboratório Percuciência, com Carlinhos Ferreira. Às 19h30. Teatro Virgínia Tamanini, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.
Gabriela Brown Crédito: Almir Vargas
Gabriela Brown
Lançamento de “Zeugma”. Às 20h. Teatro do Sesi. Rua Tupinambás, 240, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (27) 3334-7323.
HUMOR
Na Fogueira na Estrada
Show Na Fogueira, com Rodrigo Marques, Patrick Maia e Convidados. Às 21h30. Spirito Jazz. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 40. Informações: (11) 94527-3621
TEATRO
Quando Acordar a Cidade
Parte do projeto "Surdos, Cegos e Cadeirantes na Cena Diversa do Teatro Capixaba". Às 19h30. Teatro Universitário, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3335-2375.
Rubem Braga: A Vida Em Voz Alta Crédito: Leekyung Kim
Rubem Braga - A Vida em Voz Alta
Às 20h. Teatro Neném Paiva. Rua Cel. Marcondes, Cruzeiro, Muqui. Entrada: R$ 20 (meia); R$ 40 (inteira).
LITERATURA
Café Literário
Com o tema “Entre as Mãos”, com Juliana Leite e mediação de Suely Martiniano. Às 19h. Sala da Palavra, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3232-4750.

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