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Festa

Forró do Rooftop estreia nesta quinta (03/10)

Nova festa terá estreia com show de Mafuá com convidados especiais

Publicado em 01 de Outubro de 2019 às 12:16

Publicado em 

01 out 2019 às 12:16
Rooftop da Praia Crédito: Monique Janutt

Quando?

Dia 3 de outubro de 2019, quinta, às 20h.

Onde?

Rooftop da Praia. Rua Joaquim Lírio, 820/ cobertura, Praia do Canto, Vitória

Quanto?

R$ 15 (lista até 22h); R$ 20 (após 22h ou sem lista).

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