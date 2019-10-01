Forró do Rooftop estreia nesta quinta (03/10)

Quando?
Dia 3 de outubro de 2019, quinta, às 20h.
Onde?
Rooftop da Praia. Rua Joaquim Lírio, 820/ cobertura, Praia do Canto, Vitória
Quanto?
R$ 15 (lista até 22h); R$ 20 (após 22h ou sem lista).
Publicado em 01 de Outubro de 2019 às 12:16
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