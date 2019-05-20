Flic-ES e Aldeia Sesc nesta quarta (22/05)

FESTIVAL

2º FestCine Pedra Azul

Mostra Competitiva de Animação e Exibições Especiais - Curtas para Deficientes Auditivos. Às 9h. Hotel Bristol Vista Azul. BR-262, km 89, Pedra Azul, Domingos Martins. Entrada gratuita.

BALADA

Barrerito Chopperia

Bailão do Barrerito com Wando & Junior. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Entrada gratuita. Informações: (27) 99810-4312.

Breno ENTITY_amp_ENTITYBernardo Crédito: Rafael Nick/ Divulgação

Wanted Pub

“Quartaneja” com Mateus Matos & Murilo e Breno & Bernardo. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 20 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.

Beb’s Vitória

Forró do Beb’s, com #ForróSession com Deco Bandeira (Jatobá), Marcos Miranda e Patrick Ribeiro. Às 18h. Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 160, Santa Luíza, Vitória. Entrada: gratuito (até 20h); R$ 10 (após 20h). Informações: (27) 99641-8261.

FESTA

Quarta Autoral

Com a banda Pelados. Às 19h. Motor Rockers. Rua Joaquim Lírio, 250, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 10. Informações: (27) 3029-1233.

TEATRO

7 Crédito: Clesio Junior

Mostra Aldeia Sesc Ilha do Mel 2019

Com a peça 7, da Homem Cia de Dança (ES). Às 19h. Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.

MÚSICA AO VIVO

Rubens Junior

MPB. Às 19h. Shopping Montserrat. Av. Eldes Scherrer Souza, 2162, Colina de Laranjeiras, Serra. Entrada gratuita. Informações: (27) 3422-2100.

Cecitonio Coelho e Rodrigo Nogueira com samba de raiz Crédito: Bernardo Coutinho

Rodrigo Nogueira e Cecitônio Coelho

Samba de raiz, parte do projeto “Quarta de Raiz”. Às 18h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3222-3074.

LITERATURA

Pequenos poemas pedestres

Com Gilson Soares. Às 19h. Thelema. Rua Gama Rosa, 65, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3024-6533.

Painel Literário

Com Andréa Espíndula e Fernanda Tatagiba. Às 19h. Sala da Palavra, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3232-4750.

6ª Feira Literária Capixaba