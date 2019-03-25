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Filmes, baladas e exposição nesta terça (26/03)

Publicado em 

25 mar 2019 às 13:54

Publicado em 25 de Março de 2019 às 13:54

AUDIOVISUAL
Guri Crédito: Luara Monteiro
Guri
Sessão especial de lançamento com bate-papo com o diretor, elenco e convidados. Às 19h. Cine Metrópolis, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada gratuita.
FESTA
Lion Jump Crédito: Rafael Nick
Som de Fogueira
Com Felipe P.O Trio e Lion Jump. Às 19h. Birita Casa de Cocktail. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1741, Jardim da Penha, Vitória. Aberto ao público. Informações: (27) 3225-2164.
BALADA
Breno ENTITY_amp_ENTITYBernardo Crédito: Rafael Nick/ Divulgação
Barrerito Chopperia
Rian & Rodrigo, Richard Viana e Breno & Bernardo. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Entrada gratuita. Informações: (27) 99810-4312.
EXPOSIÇÃO
Trabalho do Chão Crédito: Galeria Homero Massena
Trabalho do Chão
Exposição da artista Claudia França que recria um ambiente doméstico de forma simbólica para gerar reflexões sobre as noções de paisagem e arquitetura e as relações humanas. Galeria Homero Massena. Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória. Visitação: de segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados, das 13h às 17h. Entrada gratuita. Informações: (27) 3132-8395. Até 25 de maio.
Uma Nova Música Antiga Crédito: André Sesquim
Uma Nova Música Antiga
Exposição de réplicas e originais de uma série de instrumentos antigos variados (cordas, sopro e teclas), alguns com mais de 300 anos. Museu Solar Monjardim. Rua Professor Carlos Mattos, 33, Santa Cecília, Vitória. Visitação: de terça a sexta, das 9h às 12h e das 13h30 às 16h30; sábados, domingos e feriados, das 13h às 17h. Entrada gratuita. Informações: (27) 3322-4807. Até 31 de março.
Desenho: a Linha Difusa
Exposição coletiva com a proposta de ser um intercâmbio entre artistas de várias partes do Brasil e do mundo com trabalhos de Alice Zundt (PR), Christine Enrègle (França), Diego Ribeiro (ES) Dulce Osinski (PR), Fernando Augusto (ES), Gretchen Sherer (EUA), José Antonio de Lima (PR), Hoda Kashiha (Irã), Liliana Sanches (ES) e Marcelo Silveira (PE). Casa Porto das Artes Plásticas. Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. Visitação: de terça a sexta, das 13h às 19h; sábados, das 10h às 14h. Entrada gratuita. Informações: (27) 3132-5295. Até 20 de abril.
Alfanumérica
Exposição de Vanessa Xavier na qual a artista usa números e letras e quebra a relevância desses elementos como símbolos gráficos e os transforma em símbolos imagéticos. Café Bamboo. Rua Afonso Cláudio, 254, Praia do Canto, Vitória. Visitação: de segunda a sábado, das 10h às 21h. Entrada gratuita. Informações: (27) 3315-9204. Até 18 de maio.
Vivendo em Microcosmos
Exposição fotográfica que retrata a vida e a associação de anfíbios bromeligenous com seu microcosmo, que são as bromélias. Área de vivência do Museu Mello Leitão, Instituto Nacional da Mata Atlântica. Av. José Ruschi, 4, Centro, Santa Teresa. Visitação: de terça a domingo, das 8h às 17h. Entrada gratuita. Até 20 de abril.
Arte Postal
Com 180 mail artists de 32 países, a mostra reúne mais de 300 artes com o tema O Carteiro e com todas as artes postais enviadas pelos Correios. Agencia Filatelica. Av. Jerônimo Monteiro, 310, Centro, Vitória. Visitação: de segunda a sexta, das 9h às 17h. Entrada gratuita. Informações: (27) 3198-8803. Até 29 de março.
O Grande Vizinho Crédito: Rodrigo Zeferino
O Grande Vizinho
Exposição fotográfica do artista mineiro Rodrigo Zeferino que retrata a relação de sua cidade natal, Ipatinga, com a usina siderúrgica da cidade, referenciando com o livro “1984”, de George Orwell. Léo Bahia Arte Contemporânea. Rua Nestor Gomes, 160, Centro, Vitória. Visitação: de terça a sexta, das 14h às 20h; sábados, das 10h às 14h. Entrada gratuita. Informações: (27) 98114-0148. Até 18 de maio.

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