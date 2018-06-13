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Festival Wine & Beer

Publicado em 13 de Junho de 2018 às 20:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jun 2018 às 20:38
Sexta: Wine Beer Band, Diego Lyra, Trio Fulora e DJ Jéssica Mallman.
Sábado: Wine Beer Band, Black Katz, Barba Negra e DJ Renato Vervolet.

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