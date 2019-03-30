Festival, show e balada nesta sexta (05/04)

FESTIVAL

A Tarja Preta

Com Baco Exú do Blues (BA), Coruja BC1 (SP), Jovem Dex (BA), Dkvpz (SP), Budah, Vk Mac, Eric Jack, Dudu MC, Noventa, DJ Gegeo E LD Fli. Às 21h. Quadra da MUG. Rua Mourisco, Glória, Vila Velha. Entrada: de R$ 50 (pista/ meia/ 2º lote) a R$ 300 (camarote/ inteira/ 1º lote).

SHOW

Adão Negro

Abertura com Mafuá. Às 20h. Spirito Jazz. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Entrada: de R$ 20 (pista/ 1º lote/ meia) a R$ 60 (área vip/ 1º lote/ inteira). Informações: (27) 99647-2945.

Cefa

Abertura com Sound Bullet (RJ), Auri, Moonheads (RJ), Laori (RJ) e Riders Machines (RJ). Às 21h. Correria Music Bar. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 10 (antecipado ou até 23h); R$ 15 (portaria após 23h). Informações: (27) 98116-3325.

BALADA

Wood’s Vitória

Woods 4 anos, com Rony & Ricy, Breno & Bernardo, Alan Venturin, Manoel Jr e DJ Bruno Fischer. Às 23h. Av. Dante Michelini, 301, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40. Informações: (27) 99889-0278.

Toro Club

Prisma Techno, com Binaryh Live, Thito Fabres, Brenda Vieira, Paolla B e Doug. Às 23h59. Rua Eurico de Aguiar, 957, Santa Lúcia, Vitória. Entrada: R$ 20 (antecipado); R$ 30 (lista); R$ 40 (sem lista).

Stone Pub

Yo! Griga. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 10 (estrangeiros/ 50 primeiros brasileiros); R$ 15 (brasileiros/ lista/ até 23h); R$ 20 (brasileiros após 23h). Informações: (27) 3019-8178.

MÚSICA AO VIVO

Marcus Macedo

Variado. Às 20h. Restaurante Coco Bambu, Shopping Praia da Costa. Rua Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3141-9100.

Banda Som do Vinil

Anos 60, 70 e 80. Às 20h. 244/Club. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 20 (antecipado); R$ 30 (portaria). Informações: (27) 99502-0244.