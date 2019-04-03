Festival Sérgio Sampaio e mais: os destaques de quinta (04/04)

FESTIVAL

Rabujah Crédito: Ademir Ribeiro

Festival Sérgio Sampaio

Lucius Kalic, com o show “O Songbook e Sérgio Sampaio Instrumental - Música no Ar”, e Rabujah. Às 18h. Bar do Auzílio, Subtrópico. Rua Coutinho Mascarenhas, 55, Centro, Vitória. Entrada: R$ 10 (lista até 20h); R$ 15 (após 20h). Informações: (27) 99831-7655.

BALADA

Correria Music Bar

Forró do Correria, com 1/4 Coco. Às 21h30. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 5 (até 23h); R$ 10 (após 23h). Informações: (27) 98116-3325.

Barrerito Chopperia

Botecão do Barrerito com Alan Venturin. Às 19h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Entrada gratuita. Informações: (27) 99810-4312.

Rômulo Aranttes Crédito: Franco Sarcinelli

Wanted Pub

“TBT – The Best Thursday” com Felipe Brava, Rômulo Aranttes e 2V. Às 21h. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 20 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Informações: (27) 99824-0486.

Fluente

Farofada. Às 21h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: gratuito (100 primeiros); R$ 15 (após os 100 primeiros). Informações: (27) 3311-5216.

Liverpub Vitória

Karaokê Liverpub. Às 20h. Rua Joaquim Lirio, 820, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 5 (até 21h); R$ 15 (após 21h). Informações: (27) 99944-1204.

MÚSICA AO VIVO

Marcus Macedo

Variado. Às 12h30. Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Sales, Serra. Entrada gratuita. Informações: (27) 3422-2100. Às 19h. Moqueca Prime. Quiosque 4, Orla de Camburi, Vitória. Couvert: R$ 5.

Bel Villela

Com o show “Divas do Rock. Às 19h. Motor Rockers. Rua Joaquim Lírio, 250, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 15. Informações: (27) 3029-1233.

Sérginho Oliveira Duo

Samba. Às 18h. Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 3222-3074.

Grupo 3 Elementos

Choro. Às 19h. Spetacollo e Panela Capixaba, Hortomercado. Rua Licinio dos Santos Conte, 51, Praia do Suá, Vitória. Couvert: R$ 7.

Douglas Lopes

Rock. Às 20h. Castle Rock Pub. Av. Braúna, Colina de Laranjeiras, Serra. Couvert: R$ 7.

TEATRO

Os Saltimbancos, Cia Piaf Crédito: Vinícius Cavalcante

Os Saltimbancos