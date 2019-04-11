Festival, Balada e Música neste sábado (13/04)

FESTIVAL

Festival Sérgio Sampaio





Concentração para o Bloco na Rua. Às 16h. Show A Sociedade da - Grã-Ordem Kavernista apresenta Sérgio Sampaio. Às 20h. Teatro Glória, Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Sampaiada na Gama Rosa. Micheli Montalvão, na Casa de Bamba; Prando canta Sampaio, no Grappino. Às 22h. Couvert: R$ 15 (meia entrada com o ingresso do Teatro/ único para as duas casas). Informações: (27) 99835-2230.

ExpoSul Rural





Samba de Roda Mestre Falcão; Lyra de Ouro; grupos de dança folclórica; Maculelê Grupo Libertação; e Markim Gava. Às 16h. José Antônio; e Jessé Pimenta. Às 11h30. Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa. Aeroporto, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada gratuita.

Villa Mix

Com Jorge & Mateus, Gusttavo Lima, Ivete Sangalo, Xand Avião, Jefferson Moraes e JetLag. Às 16h. Pavilhão de Carapina. Av. Marginal, 5196, Jardim Carapina, Serra. Entrada: de R$ 105 (pista/ inteira) a R$ 410 (backstage).

BALADA

Fluente

Yukê?!. Às 21h. Entrada: R$ 25 (on-line); R$ 30 (portaria). Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3347-1512.

Wood’s Vitória





Marconi & Diego, Farra Dois e DJ Bruno Fischer. Às 23h. Entrada: R$ 40. Av. Dante Michelini, 301, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 99889-0278.

Stone Pub





We are Young (E eu que já fui indie?). Às 22h. Entrada: R$ 10 (50 primeiros); R$ 15 (lista até 23h/ após os 50 primeiros); R$ 20 (após 23h). Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3019-8178.

Bolt

Vinte e Um. Às 23h. Entrada: R$ 15 (lista/ on-line); R$ 20 (portaria). Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.

Correria Music Bar





Blues Night #8, com Old Scotch, Som na Estrada e Salsa Brezinski & Agência de Viagem. Às 22h. Entrada: gratuito (até 0h); R$ 15 (após 0h). Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Informações: (27) 98116-3325.

Wanted Pub





“Noite do Chapéu” com Bianca Védova e Donato & Eduardo. Às 21h. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 40 (após 0h). Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 99824-0486.

Vitrine Music Bar





Balada Vitrine, com Michele Freire, Ivan & Mateus e DJ Marcio Santos. Às 22h. Couvert: R$ 10 (lista/ dependendo da ocupação); R$ 30 (couvert máximo). Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Informações: (27) 99950-1515.

Barrerito Chopperia





Richard Viana. Às 19h. Couvert: R$ 10. Domingo. Garotos da Praia, Breno & Bernardo e DJ Jean Du PCB. Às 17h. Couvert: R$ 20. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Informações: (27) 99810-4312.

Liverpub Vitória





High Voltage e Kessy Borges. Às 22h. Entrada: R$ 25 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Rua Joaquim Lirio, 820, Shopping Point Plaza - Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 99944-1204.

Cervejaria Bradus





Privilege, com Duets. Às 18h. Couvert: R$ 10 (até 22h); R$ 20 (após 22h). Rua XV de Novembro, 697, Praia da Costa, Vila Velha Informações: (27) 3208-4208.

Spellunca Music House





Especial Somos Tão Jovens, com a banda Quimera. Às 21h. Rua Domingos Alcino Dadalto, 328, Jardim Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada: R$ 10. Informações: (28) 99935-8648.

Liverpub Colatina





Vix You, cover de Coldplay. Às 22h. Av. Getúlio Vargas, 612, Centro, Colatina. Entrada: R$ 30. Informações: (27) 99944-1204.





FESTA

Festa de Baixo Guandú

Shows com Rian & Rodrigo, Munhoz & Mariano e Banda Planeta Banana. Às 21h30. Entrada: R$ 15 (2º lote); R$ 20 (portaria). Estádio Municipal Manoel Carneiro. Rua Antônio Sampaio, Sapucaia, Baixo Guandú.

Taruira Fest

Segunda edição, com Urublues e Fulldrive. Às 19h. Motor Rockers Pub. Rua Joaquim Lírio, 250, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 20. Informações: (27) 3029-1233.

Aniversário do Forró de Vila Velha





Com Mestre Marrom (PB) e Trio Maribondo (RJ). Às 22h. Jura's bar. Rua Chales Darwin, 1101, Centro, Vila Velha. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 20 (após 23h). Informações: (27) 99909-4770.

MÚSICA AO VIVO

Douglas Lopes





Rock. Às 18h. Anarchy Rock Bar. Rua Carlos Lindenberg, 40, Jardim Camburi, Vitória. Couvert colaborativo. Informações: (27) 99910-8676.

Rogerinho do Cavaco





Samba. Sábado. Às 12h30. Restaurante Na Chapa. Rua Joaquim Pereira De Almeida, 40, Centro, Guarapari. Couvert: R$ 5.

Gilson Muniz





Jazz e bossa nova. Às 20h. 244/Club. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 30. Informações: (27) 99502-0244.

Sinfonia da Mata





Serenata. Às 21h. Área de Lazer do Clube Arci. Rua Lurdes Santos, 6, Ibes, Vila Velha. Entrada: R$ 20. Informações: (27) 3229-2352.

Metrópole





Às 16h. Sandes Náutica Marine. Rua Thereza Zononi Caser, 221, Pontal de Camburi, Vitória. Couvert: R$ 20. Informações: (27) 3225-6006.

Brasil Pandeiro





Samba. Às 12h. Coronel Picanha. Rua Carlos Martins, 1290, Jardim Camburi, Vitória. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3337-4956.





TEATRO

Ele Ainda Está Aqui





Com direção de Silvio Guindane e estrelada por Emilio Dantas. Sábado. Às 20h. Domingo. Às 18h. Teatro Universitário, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: de R$ 25 (mezanino/ meia) a R$ 80 (setor a/ inteira).

LITERATURA

Cousa Recebe

Com o escritor Gustavo Felicíssimo e o poeta Jorge Elias Neto. Às 19h. Trapiche Gamão. Rua Gama Rosa, 236, Centro, Vitória. Entrada gratuita.

Ao meu redor





Lançamento de livro da Escritora Elysanna Louzada. Às 15h. Livraria Saraiva, Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Entrada gratuita.