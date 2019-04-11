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Festival, Balada e Música neste sábado (13/04)

Festival, Balada e Música neste sábado (13/04)

Publicado em 11 de Abril de 2019 às 20:31

Publicado em 

11 abr 2019 às 20:31
FESTIVAL
Festival Sérgio Sampaio
 
Concentração para o Bloco na Rua. Às 16h. Show A Sociedade da - Grã-Ordem Kavernista apresenta Sérgio Sampaio. Às 20h. Teatro Glória, Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Sampaiada na Gama Rosa. Micheli Montalvão, na Casa de Bamba; Prando canta Sampaio, no Grappino. Às 22h. Couvert: R$ 15 (meia entrada com o ingresso do Teatro/ único para as duas casas). Informações: (27) 99835-2230.
ExpoSul Rural
 
Samba de Roda Mestre Falcão; Lyra de Ouro; grupos de dança folclórica; Maculelê Grupo Libertação; e Markim Gava. Às 16h. José Antônio; e Jessé Pimenta. Às 11h30. Parque de Exposições Carlos Caiado Barbosa. Aeroporto, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada gratuita.
Villa Mix
Com Jorge & Mateus, Gusttavo Lima, Ivete Sangalo, Xand Avião, Jefferson Moraes e JetLag. Às 16h. Pavilhão de Carapina. Av. Marginal, 5196, Jardim Carapina, Serra. Entrada: de R$ 105 (pista/ inteira) a R$ 410 (backstage).
BALADA
Fluente
Yukê?!. Às 21h. Entrada: R$ 25 (on-line); R$ 30 (portaria). Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3347-1512.
Wood’s Vitória
 
Marconi & Diego, Farra Dois e DJ Bruno Fischer. Às 23h. Entrada: R$ 40. Av. Dante Michelini, 301, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 99889-0278.
Stone Pub
 
We are Young (E eu que já fui indie?). Às 22h. Entrada: R$ 10 (50 primeiros); R$ 15 (lista até 23h/ após os 50 primeiros); R$ 20 (após 23h). Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 3019-8178.
Bolt
Vinte e Um. Às 23h. Entrada: R$ 15 (lista/ on-line); R$ 20 (portaria). Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Informações: (27) 3311-5216.
Correria Music Bar
 
Blues Night #8, com Old Scotch, Som na Estrada e Salsa Brezinski & Agência de Viagem. Às 22h. Entrada: gratuito (até 0h); R$ 15 (após 0h). Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Informações: (27) 98116-3325.
Wanted Pub
 
“Noite do Chapéu” com Bianca Védova e Donato & Eduardo. Às 21h. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 40 (após 0h). Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 99824-0486.
Vitrine Music Bar
 
Balada Vitrine, com Michele Freire, Ivan & Mateus e DJ Marcio Santos. Às 22h. Couvert: R$ 10 (lista/ dependendo da ocupação); R$ 30 (couvert máximo). Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Informações: (27) 99950-1515.
Barrerito Chopperia
 
Richard Viana. Às 19h. Couvert: R$ 10. Domingo. Garotos da Praia, Breno & Bernardo e DJ Jean Du PCB. Às 17h. Couvert: R$ 20. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Informações: (27) 99810-4312.
Liverpub Vitória
 
High Voltage e Kessy Borges. Às 22h. Entrada: R$ 25 (até 0h); R$ 30 (após 0h). Rua Joaquim Lirio, 820, Shopping Point Plaza - Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 99944-1204.
Cervejaria Bradus
 
Privilege, com Duets. Às 18h. Couvert: R$ 10 (até 22h); R$ 20 (após 22h). Rua XV de Novembro, 697, Praia da Costa, Vila Velha Informações: (27) 3208-4208.
Spellunca Music House
 
Especial Somos Tão Jovens, com a banda Quimera. Às 21h. Rua Domingos Alcino Dadalto, 328, Jardim Itapemirim, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada: R$ 10. Informações: (28) 99935-8648.
Liverpub Colatina
 
Vix You, cover de Coldplay. Às 22h. Av. Getúlio Vargas, 612, Centro, Colatina. Entrada: R$ 30. Informações: (27) 99944-1204.
 
FESTA
Festa de Baixo Guandú
Shows com Rian & Rodrigo, Munhoz & Mariano e Banda Planeta Banana. Às 21h30. Entrada: R$ 15 (2º lote); R$ 20 (portaria). Estádio Municipal Manoel Carneiro. Rua Antônio Sampaio, Sapucaia, Baixo Guandú.
Taruira Fest
Segunda edição, com Urublues e Fulldrive. Às 19h. Motor Rockers Pub. Rua Joaquim Lírio, 250, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 20. Informações: (27) 3029-1233.
Aniversário do Forró de Vila Velha
 
Com Mestre Marrom (PB) e Trio Maribondo (RJ). Às 22h. Jura's bar. Rua Chales Darwin, 1101, Centro, Vila Velha. Entrada: R$ 15 (até 23h); R$ 20 (após 23h). Informações: (27) 99909-4770.
MÚSICA AO VIVO
Douglas Lopes
 
Rock. Às 18h. Anarchy Rock Bar. Rua Carlos Lindenberg, 40, Jardim Camburi, Vitória. Couvert colaborativo. Informações: (27) 99910-8676.
Rogerinho do Cavaco
 
Samba. Sábado. Às 12h30. Restaurante Na Chapa. Rua Joaquim Pereira De Almeida, 40, Centro, Guarapari. Couvert: R$ 5.
Gilson Muniz
 
Jazz e bossa nova. Às 20h. 244/Club. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 30. Informações: (27) 99502-0244.
Sinfonia da Mata
 
Serenata. Às 21h. Área de Lazer do Clube Arci. Rua Lurdes Santos, 6, Ibes, Vila Velha. Entrada: R$ 20. Informações: (27) 3229-2352.
Metrópole
 
Às 16h. Sandes Náutica Marine. Rua Thereza Zononi Caser, 221, Pontal de Camburi, Vitória. Couvert: R$ 20. Informações: (27) 3225-6006.
Brasil Pandeiro
 
Samba. Às 12h. Coronel Picanha. Rua Carlos Martins, 1290, Jardim Camburi, Vitória. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3337-4956.
 
TEATRO
Ele Ainda Está Aqui
 
Com direção de Silvio Guindane e estrelada por Emilio Dantas. Sábado. Às 20h. Domingo. Às 18h. Teatro Universitário, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada: de R$ 25 (mezanino/ meia) a R$ 80 (setor a/ inteira).
LITERATURA
Cousa Recebe
Com o escritor Gustavo Felicíssimo e o poeta Jorge Elias Neto. Às 19h. Trapiche Gamão. Rua Gama Rosa, 236, Centro, Vitória. Entrada gratuita.
Ao meu redor
 
Lançamento de livro da Escritora Elysanna Louzada. Às 15h. Livraria Saraiva, Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Entrada gratuita.
 

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