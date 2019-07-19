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Festivais, baladas e teatro nesta quinta (25/07)

Publicado em 

19 jul 2019 às 19:35

Publicado em 19 de Julho de 2019 às 19:35

CONCERTO
Orquestra Sinfônica do Espírito Santo Crédito: Marcelo Siqueira
Ma Vlast (Minha Pátria)
Concerto da Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo (Oses), sob regência de Cláudio Cruz. Às 20h. Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.
FESTIVAL
46° Festa Da Banana e do Leite Alfredo Chaves
Show com João Lucas & Marcelo. Às 23h. Parque de Exposições de Alfredo Chaves. Rua São Marino, 392, Portal dos Imigrantes, Alfredo Chaves. Entrada gratuita. Informações: (27) 3269-2735.
Pocar – Festival de Cultura: Patrimônio, Arte e Gastornomia
Espetáculo “#PalavrasCruzadas”, Cia. Nós de Teatro. Às 21h. Galeria Cores e Sabores. Rua Graciano Neves, Centro, Conceição da Barra. Mostra Pocar de Cinema. Às 20h. Praça da Matriz. Rua Benonimo Falcão, 56, Conceição da Barra. Shows com Atitude Positiva e Biafran Lion (EUA). Às 21h. Beira do Cais. Av. Cricaré, Centro, Conceição da Barra. Entrada gratuita.
BALADA
Stone Pub
Flame Neon. Às 22h. Rua Rômulo Samorini, 33, Praia do Canto, Vitória. Entrada: R$ 10 (50 primeiros); R$ 15 (após os 50 primeiros/ lista até 23h); R$ 20 (após 23h). Informações: (27) 3019-8178.
MÚSICA AO VIVO
Letícia Scarpa
Às 20h. 244/Club. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 99502-0244.
AUDIOVISUAL
2º Mostra Cinema de Bordas
Com os filmes “O tesouro de Cavendish”, de Vinicius Guedes e Bonerges Guedes; “Na hora da morte”, de Milton Santos Jr; “Cinco Cálices”, de Rubens Mello e Julio Wong; “Tropa Zumbite 8 - Zumbis Voadores”, de Michel Klafke; e “Dona Oldina vai às compras”, de Felipe M. Guerra. Às 19h. Cine Metrópolis, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada gratuita. Informações: (27) 4009-2222.
Com a Palavra
Lançamento da websérie “Com a Palavra”, de Lilian Menenguci. Às 19h. Biblioteca Pública Municipal Adelpho Poli Monjardim. Rua Muniz Freire, 23, Centro, Vitória. Entrada gratuita.
TEATRO
Café às Quatro Crédito: Fabio Martins
Café às Quatro
Espetáculo do Grupo Beta de Teatro. Às 19h. Palácio Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (27) 3132-8399.
II Encontro de Palhaças na Ilha do Mel
Com a peça “Estupendo Circo di SóLadies”, do Circo di SóLadies (SP). Às 19h30. Teatro Virgínia Tamanini, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.

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