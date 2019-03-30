Festivais, baladas e shows neste sábado (06/04)

FESTIVAL

Festival Sérgio Sampaio

Edvan Freitas e Andreia Ramos. Às 19h. Bar do Auzílio, Subtrópico. Rua Coutinho Mascarenhas, 55, Centro, Vitória. Entrada: R$ 10 (lista até 19h); R$ 15 (após 19h). Informações: (27) 99831-7655.

SHOW

Alemão do Forró

Abertura com Gino & Geno, Bonde Xavecar e Cristian & Anderson. Às 21h. Matrix Music Hall. Rua Waldemar Siepierski, 2, Rio Branco, Cariacica. Entrada: de R$ 50 (pista/ meia/ 4º lote) a R$ 140 (camarote/ inteira/ 4º lote).

André Prando

Às 21h. Praça da Maçonaria, Alegre. Aberto ao público.

Cinco NÓS

Lançamento do álbum CRIA. Às 20h. Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.

BALADA

Fluente

Wave. Às 15h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: gratuito (50 primeiros); R$ 15 (após os 50 primeiros/ até 19h); R$ 20 (até 20h); R$ 30 (após 20h). Informações: (27) 3347-1512.

Mad Rock's Bar

Show do The Windows - Tributo ao The Doors. Às 21h. Rua Rui Barbosa, 14, Parque Residencial Laranjeiras, Serra. Couvert: R$ 7. Informações: (27) 99793-3349.

Bolt

Diva Junkie. Às 23h. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: gratuito (50 primeiros com a pulseira da Fluente); R$ 15 (lista/ on-line); R$ 20 (portaria). Informações: (27) 3311-5216.

Wood’s Vitória

Manoel Jr, Michele Freire, André Lemos e DJ Bruno Fischer. Às 23h. Av. Dante Michelini, 301, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40. Informações: (27) 99889-0278.

FESTA

I Inflama Rock Fest

Com as bandas Hey, Marcius e Irenne. Às 21h30. Rock & Blues Pub. Av. Espírito Santo, Centro, Guaçuí. Entrada: R$ 10. Informações: (28) 99901-4809.

KrioK

Com Rogerinho do Quero (RJ), Jota L (RJ) e Lustosa (RJ). Às 21h. Área Verde do Álvares Cabral Vitória. Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória. Entrada: R$ 60 (meia); R$ 120 (inteira).

MÚSICA AO VIVO

Marcelo Ribeiro

Às 20h. 244/Club. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 30. Informações: (27) 99502-0244.

TEATRO

Irmã Selma

Monólogo com Octávio Mendes. Às 21h. Teatro Universitário, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Ingressos: de R$ 30 (meia/ mezanino) a R$ 70 (inteira/ térreo). Informações: (27) 3335-2953.

DANÇA

Vírgula

Espetáculo solo de dança-teatro, com Sandra Motta. Às 19h30. Palácio da Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Entrada: R$ 12 (meia); R$ 24 (inteira).