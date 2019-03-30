Festivais, baladas e shows neste sábado (06/04)

FESTIVAL
Festival Sérgio Sampaio
Edvan Freitas e Andreia Ramos. Às 19h. Bar do Auzílio, Subtrópico. Rua Coutinho Mascarenhas, 55, Centro, Vitória. Entrada: R$ 10 (lista até 19h); R$ 15 (após 19h). Informações: (27) 99831-7655.
SHOW
Alemão do Forró
Abertura com Gino & Geno, Bonde Xavecar e Cristian & Anderson. Às 21h. Matrix Music Hall. Rua Waldemar Siepierski, 2, Rio Branco, Cariacica. Entrada: de R$ 50 (pista/ meia/ 4º lote) a R$ 140 (camarote/ inteira/ 4º lote).
André Prando
Às 21h. Praça da Maçonaria, Alegre. Aberto ao público.
Cinco NÓS
Lançamento do álbum CRIA. Às 20h. Teatro Glória, Centro Cultural Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Entrada: R$ 10 (meia); R$ 20 (inteira). Informações: (27) 3232-4750.
BALADA
Fluente
Wave. Às 15h. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: gratuito (50 primeiros); R$ 15 (após os 50 primeiros/ até 19h); R$ 20 (até 20h); R$ 30 (após 20h). Informações: (27) 3347-1512.
Mad Rock's Bar
Show do The Windows - Tributo ao The Doors. Às 21h. Rua Rui Barbosa, 14, Parque Residencial Laranjeiras, Serra. Couvert: R$ 7. Informações: (27) 99793-3349.
Bolt
Diva Junkie. Às 23h. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: gratuito (50 primeiros com a pulseira da Fluente); R$ 15 (lista/ on-line); R$ 20 (portaria). Informações: (27) 3311-5216.
Wood’s Vitória
Manoel Jr, Michele Freire, André Lemos e DJ Bruno Fischer. Às 23h. Av. Dante Michelini, 301, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 40. Informações: (27) 99889-0278.
FESTA
I Inflama Rock Fest
Com as bandas Hey, Marcius e Irenne. Às 21h30. Rock & Blues Pub. Av. Espírito Santo, Centro, Guaçuí. Entrada: R$ 10. Informações: (28) 99901-4809.
KrioK
Com Rogerinho do Quero (RJ), Jota L (RJ) e Lustosa (RJ). Às 21h. Área Verde do Álvares Cabral Vitória. Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória. Entrada: R$ 60 (meia); R$ 120 (inteira).
MÚSICA AO VIVO
Marcelo Ribeiro
Às 20h. 244/Club. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. Couvert: R$ 30. Informações: (27) 99502-0244.
TEATRO
Irmã Selma
Monólogo com Octávio Mendes. Às 21h. Teatro Universitário, Ufes. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Ingressos: de R$ 30 (meia/ mezanino) a R$ 70 (inteira/ térreo). Informações: (27) 3335-2953.
DANÇA
Vírgula
Espetáculo solo de dança-teatro, com Sandra Motta. Às 19h30. Palácio da Cultura Sônia Cabral. Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Entrada: R$ 12 (meia); R$ 24 (inteira).