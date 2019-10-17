Baladas

Festas com sertanejo no final de semana (17 a 19/10) no Wanted Pub

DJ Bruno Mooneyhan, na quinta, Rayanne Meira, na sexta, e Viviane Miranda, no sábado, vão agitar a casa no Triângulo

Publicado em 17 de Outubro de 2019 às 13:03

Rayanne Meira Crédito: Fillipe Leal
O Wanted Pub fica na Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória. Informações: (27) 99824-0486.

Quinta, 17/10, às 22h.

O quê?

“TBT – The Best Thursday”, com Italo Cosvosk, Rômulo Aranttes e DJ Bruno Mooneyhan (RN).

Quanto?

R$ 15 (até 23h); R$ 20 (até 0h); R$ 30 (após 0h).

Sexta, 18/10, às 22h.

O quê?

“Toca o Berrante Aê – Especial 2 anos de carreira de Rayanne Meira”, com Rayanne Meira e Léo Lima.

Quanto?

R$ 15 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 40 (após 0h).

Sábado, 19/10, às 22h.

O quê?

“Noite do Chapéu”, com Viviane Miranda e Rickson Maioli.

Quanto?

R$ 15 (até 23h); R$ 25 (até 0h); R$ 40 (após 0h).

