Festa, teatro e música neste domingo (07/04)

CONCERTO

Camerata Sesi Crédito: Victor de Prá

A Criação

Concerto da Orquestra Camerata Sesi. Série Concertos Didáticos. Às 11h. Teatro Sesi. Rua Tupinambás, 240, Jardim da Penha, Vitória. Entrada: R$ 5 (meia); R$ 10 (inteira). Informações: (27) 3334-7323.

BALADA

Freelance Crédito: Rafael Nick - Divulgação

Vitrine Music Bar

Um Domingo Lindo, com Freelance, Jongô e DJ Marcio Santos. Às 17h. Rua José Pena Medina, 380, Praia da Costa, Vila Velha. Couvert: R$ 10 (dependendo da ocupação); R$ 30 (couvert máximo). Informações: (27) 99950-1515.

Breno ENTITY_amp_ENTITYBernardo Crédito: Rafael Nick/ Divulgação

Barrerito Chopperia

Baile do GG, Breno & Bernardo e Samba da Getúlio. Às 17h. Rua das Cruzadas, 6, Campo Grande, Cariacica. Couvert: R$ 20. Informações: (27) 99810-4312.

Correria Music Bar

Baile Da Yang. Às 18h. Av. Estudante José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada: R$ 5. Informações: (27) 98116-3325.

FESTA

A cantora capixaba Gabriela Deptulski, do My Magical Glowing Lens Crédito: OPARQUE/Divulgação

GUAVA SESSIONS #5

Com shows de My Magical Glowing Lens, Moreati e Alice & Os Chapeleiros; exposição fotográfica e de ilustrações. Às 16h. Rua Orlando Caliman, 466A, Jardim Camburi, Vitória. Entrada: R$ 10 (lista até 17h); R$ 15 (após 17h). Informações: (27) 99894-3049.

MÚSICA AO VIVO

Lara Leiber

Às 12h30. Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Sales, Serra. Entrada gratuita. Informações: (27) 3422-2100.

Gustavo Brays e Leomar Miranda

Samba rock. Às 13h. Rosa Náutica Restaurante. Rua das Palmeiras, 1, Interlagos, Vila Velha. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 99638-3345.

Marcus Macedo

Variado. Às 16h. Bar dos Compadres. Av. Cel. Pedro Maia de Carvalho, 33, Parque das Gaivotas, Vila Velha. Couvert: R$ 5. Informações: (27) 3072-3531.

TEATRO

Cavalo Marinho

Parte do projeto “Palco Giratório”, com o grupo Cavalo Marinho Estrela de Ouro (PE). Às 19h. Praça dos Namorados, Praia do Canto, Vitória. Aberto ao público.

DANÇA

Vírgula